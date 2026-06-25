タレントのゆきぽよが２２日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！」で、自身の男性遍歴について赤裸々に振り返った。

ゆきぽよはまず「５／５」という数字を挙げ、「これまで５人とお付き合いして５人全員に浮気されました、１００％」と、あっさり告白。さらに「そのうち４人が逮捕」と衝撃の事実も明かし、スタジオは「えええ！！」の声が響き渡った。

ＪＯＹは「どんなやつ選んだの？」と目を白黒させ、ゆきぽよは「すぐやんちゃなダメ男を好きになっちゃう」「周りが完全に見えてない」と自己分析し「でも、やんちゃなのが魅力的に見えること、ない？」と呼びかけ。

ゆきぽよは「地元で権力のある男に弱い」ともいい、そんな男性の恋人になると「ちょっとした有名人気分を味わえる」ともコメント。権力＝ケンカが強いことであるとも解説した。ゆきぽよもそんな男性と交際したことから「地元の横浜では『港南の我儘お嬢』」と呼ばれていたといい、スタジオは失笑が漏れた。

また、やんちゃ男は「熱い言葉をすぐ言う」ことからすぐに婚姻届を持ってきて、「結婚しよう」「来年出そう」と婚姻届を書いて壁に飾っているといい、ゆきぽよ自身も「これまで２枚書きました」と告白し、スタジオもキョトン。

そして「最終的に逮捕」されるといい、「詳しくは言えないけど、やんちゃなので大抵逮捕されます」とコメント。そんなダメ男に引っかからないために「外の世界に出て頑張っている男の人を見よう」「自分のコミュニティを出て、知らない世界を見てほしい」と呼びかけていた。