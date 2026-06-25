

現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」において、日本代表の全試合を完全実況生中継している文化放送では、日本代表がグループステージを突破し、6月30日（火）に決勝トーナメント1回戦が組まれた際の中継の解説として、元日本代表ゴールキーパー・権田修一の出演が決定した。

グループステージ第2戦・チュニジア戦の快勝に日本中の興奮が冷めやらぬ中、いよいよ6月26日（金）、決勝トーナメント進出への重要な鍵を握る第3戦・スウェーデン戦を迎える。

今大会の中継で「最高の景色を。ラジオでともに」を掲げる同局では、大一番となるこの第3戦を前に、日本代表がグループステージを突破し、6月30日（火）に決勝トーナメント1回戦が組まれた際の中継の解説に、元日本代表ゴールキーパーで、前回大会ベスト16進出の立役者、権田修一の起用を決定。

権田は前回22年のカタール大会で、日本の守護神としてグループリーグ初戦から4試合すべてでフル出場。2-1で逆転勝利したドイツ戦では驚異の“4連続セーブ”でチームを救い、MOM（マン・オブ・ザ・マッチ）にも選出された。前回大会ではドイツやスペインを破り、グループを1位通過したものの、惜しくも「ベスト8」の壁に阻まれた日本代表。本中継では、決勝トーナメントで白星を挙げることの難しさや、現在の森保ジャパンの強さについて、チームを牽引した守護神・権田ならではの視点で鋭く分析する。実況は文化放送・高橋将市アナウンサーが担当。

＜権田修一よりコメント＞

「大事な日本戦をリスナーの皆さんに分かりやすく、熱くお伝えします！ 一緒に応援しましょう！」

なお、権田は6月30日（火）の生ワイド『大竹まこと ゴールデンラジオ！』内コーナー「大竹メインディッシュ」（午後1時05分頃～）へのゲスト出演も決定。日本代表のこれまでの戦いやチーム状況についてわかりやすく解説する。

■6月26日（金）午前7時40分からは第3戦・スウェーデン戦を完全実況生中継！

日本代表に立ちはだかる欧州の強豪スウェーデン。勝負の行方を左右するこの運命の一戦を、文化放送では、明日午前7時40分から完全実況生中継。

解説には、1998年フランス大会にフォワードとして出場した元日本代表・城彰二を迎え、大舞台を知るストライカーとしての独自の視点と、熱いエールを交えた言葉で、次なるステージへの扉を開く日本代表の激闘を届ける。実況は、確かな描写力で試合を盛り上げる、文化放送・長谷川太アナウンサーが担当。明日のスウェーデン戦、そしてその先へ続く激闘を、ぜひ文化放送の熱き実況生中継で。

＜権田修一（ごんだ しゅういち） プロフィール＞

1989年生まれ、東京都出身のプロサッカー選手。現在、Jリーグ・ヴィッセル神戸所属。ポジションはゴールキーパー。FC東京の下部組織からトップチームに昇格し、圧倒的なセービング技術とコーチングで頭角を現す。その後、ヨーロッパ（オーストリア、ポルトガル）での挑戦を経て、サガン鳥栖、清水エスパルスで活躍。日本代表としては、ジュニアユース世代から各年代の代表に選出され、2012年ロンドン五輪では4回戦進出に貢献した。FIFAワールドカップには、2014年ブラジル大会、2022年カタール大会でメンバー入りを果たす。特にカタール大会では全4試合にフル出場し、日本代表のベスト16進出を守護神として支えた。

【特別番組概要】

■番組名： 『文化放送スポーツスペシャル FIFAワールドカップ2026実況中継』

＜グループステージ第3戦 日本vsスウェーデン＞

■放送日時： 6月26日（金） 午前7時40分～10時15分（最大延長10時30分）

■解説： 城彰二（元サッカー日本代表／サッカー解説者）

■実況： 長谷川太（文化放送アナウンサー）

■スペシャル生電話出演： 村上信五（SUPER EIGHT）

■スタジオアナウンサー： 小宅世人

＜日本代表がグループステージを突破した場合の決勝トーナメント1回戦＞

■放送日： 6月30日（火）

■解説： 権田修一（元サッカー日本代表GK／ヴィッセル神戸所属）

■実況： 高橋将市（文化放送アナウンサー）

■スペシャル生電話出演（予定）： 村上信五（SUPER EIGHT）

■スタジオアナウンサー： 小宅世人

※決勝トーナメント進出以降の中継時間ほか詳細は、文化放送の番組やホームページ、公式Ｘ等にて随時発表

https://www.joqr.co.jp/qr/article/176032/