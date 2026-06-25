落語家の笑福亭鶴瓶（74）が24日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。家電量販店での買い物中に一般客にかけられた“まさかの言葉”を明かす場面があった。

鶴瓶は「リリーさんは店行っても、なんか声かけられるほうですか？なんか出てるでしょ、ドラマも出てるし」と俳優で作家のリリー・フランキーに質問。

リリーが「いや、俺そんなになんですよ」と答えると、鶴瓶は「俺、この間言われて、ビックカメラですよ。ビックカメラで物買うてたんですけども、いいんですよ、全然」としつつも「“この頃全然テレビ出たはりませんね”って言われた」と告白した。

これには、鶴瓶はテレビ、ラジオにと超売れっ子だけに、リリーも「その人のライフスタイルの問題ですよ」とツッコミ。鶴瓶は「“俺8本レギュラーやっとるわ！”って、思わず言うた。そない言わんでもええのに」ともらした。

リリーが「そんなにムキにならなくてもいい」と応じると、鶴瓶は「俺、初めてムキになった。いや、なんで言わはんのやろね。あいさつで言うてんのかな？」と首をひねった。

そんな中、リリーはそれよりも「ビックカメラで何買いに行ったか気になりました」と指摘。鶴瓶は購入したのは腕時計だといい、「落語のするときに、時間測るのに、タイムがいるんですよ。で、それどっか忘れてきたから」と手ごろなものを購入したという。