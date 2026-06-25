笑福亭鶴瓶 買い物で訪れた家電量販店で一般客からかけられたまさかの言葉に衝撃「初めてムキになった」
落語家の笑福亭鶴瓶（74）が24日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。家電量販店での買い物中に一般客にかけられた“まさかの言葉”を明かす場面があった。
鶴瓶は「リリーさんは店行っても、なんか声かけられるほうですか？なんか出てるでしょ、ドラマも出てるし」と俳優で作家のリリー・フランキーに質問。
リリーが「いや、俺そんなになんですよ」と答えると、鶴瓶は「俺、この間言われて、ビックカメラですよ。ビックカメラで物買うてたんですけども、いいんですよ、全然」としつつも「“この頃全然テレビ出たはりませんね”って言われた」と告白した。
これには、鶴瓶はテレビ、ラジオにと超売れっ子だけに、リリーも「その人のライフスタイルの問題ですよ」とツッコミ。鶴瓶は「“俺8本レギュラーやっとるわ！”って、思わず言うた。そない言わんでもええのに」ともらした。
リリーが「そんなにムキにならなくてもいい」と応じると、鶴瓶は「俺、初めてムキになった。いや、なんで言わはんのやろね。あいさつで言うてんのかな？」と首をひねった。
そんな中、リリーはそれよりも「ビックカメラで何買いに行ったか気になりました」と指摘。鶴瓶は購入したのは腕時計だといい、「落語のするときに、時間測るのに、タイムがいるんですよ。で、それどっか忘れてきたから」と手ごろなものを購入したという。