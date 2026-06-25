＜速報＞史上最高額“4億円大会”で阿部未悠、川岸史果が首位 菅沼菜々が2差追走
＜EARTH MONDAMIN CUP 初日◇25日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞賞金総額がツアー史上最高の4億円、優勝者は7200万円を手にするビッグトーナメントは、第1ラウンドが進行中。阿部未悠と川岸史果ともに「67」の5アンダーでホールアウト。首位に並んでいる。
【写真】佐久間ルートは封印？ 大胆すぎる17番ホールの改造
3アンダー・3位には11ホールを消化した菅沼菜々。“キューティフル”の愛称を持つ韓国の人気選手パク・ヒョンギョンが2アンダー・4位につけている。米ツアーを主戦場にして今季日本初戦の櫻井心那は午後0時35分にティオフ。高橋彩華、菅楓華ら今季優勝者も午後組でプレーする。昨年覇者の女王・佐久間朱莉は全体最終組の午後1時5分にスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新！＞大会初日のスコア速報
EARTH MONDAMIN CUP 初日の組み合わせ
世界ランク409位が高額賞金大会に出場できる“裏事情”「海外の選手がいないと…」
USTマミヤの未発表シャフトもテスト 韓国の“キューティフル”が4億円大会に参戦「好きなタイプのコース」
渋野日向子ら出場 全米女子プロの組み合わせ
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