サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループL第2節のイングランド―ガーナが米ボストン・スタジアムで行われ、0-0のドローに終わった。試合中、イングランドの22歳ジュード・ベリンガムが口を覆う場面が目撃されたが、カードは提示されず。欧州メディアがその理由を報じると物議を醸している。

ベリンガムは、試合中にガーナのジョルダン・アイェウと言葉を交わしている場面で、口を覆っている所を英紙「ザ・サン」などが写真で紹介。「退場処分こそ免れたが、審判の目に見つかっていれば退場を命じられた可能性もあった」と取り上げられた。

今大会から導入された新ルールでは、相手選手との衝突・口論中に口元を覆う（隠す）行為はレッドカードの対象となり得る。19日（日本時間20日）のパラグアイ―トルコの一戦では、パラグアイの10番アルミロンがこの行為により退場処分を受け、新ルールが初適用された事例となっている。

このシーンでベリンガムが退場にならなかった理由について、ドイツでW杯を配信している「MagentaTV」のインスタグラムは「レフェリーの判断 （アルミロンと）ベリンガムとの違い：アイェウとの会話は喧嘩腰ではなかった。アルミロンの方は一触即発の状況下での会話だった」と違いを報じている。

レフェリーの主観で決まるともとれるこのルール。現地ファンのコメントでも賛否が分かれている。

「口元に手をあてる時って大体フレンドリーじゃないだろ」

「レフェリーはケンカ腰かそうでないか確実に分かってるの？」

「FIFAは4年ごとにお気に入り（選手）を探してくるな」

「また頭のおかしなルールだよ」

「またFIFAの強豪チームへのボーナスだよ。ほんと吐き気する」

「当然のようにイングランドには特別ルール」

「それならこんなルール廃止しろよ」

「表情からはそんなフレンドリーに見えない。ルールは一律で適用、不適用にしないと」

「ルールはルールなんだから、議論の余地はない。アホらし！」

「口に手をやったらレッド。これはルールだから」

「このルールがナンセンスだということを証明した」

「悪いけどルールはルールです」

イングランドは圧倒的にボールを支配しながら痛恨のドロー。グループ突破をかけて27日（同28日）にパナマと対戦する。



（THE ANSWER編集部）