FRBの秋利上げが現実味を帯びてきた。6月17日のFOMCでは政策金利が据え置かれたものの、同時に公表されたドットプロットは、参加者の政策金利見通しが引き締め寄りに傾いたことを示した。

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今回、市場が注目したのはウォーシュ議長の発言ではなく、FOMC参加者の金利見通しを示すドットプロットだった。市場の関心は、政策金利そのものよりも今後の見通しに集まった。FRBは引き続き物価安定を重視する姿勢を崩さなかった。

声明文は大幅に簡素化され、フォワードガイダンスから距離を置く姿勢が示された。

ウォーシュ議長は、フォワードガイダンスについて「現在の政策局面には適していないとの認識で委員会が一致した」と説明した。これは単なる文言修正ではない。FRBは将来の政策をあらかじめ示すよりも、その時々の経済指標を重視する姿勢を強めている。

市場の反応は素早かった。FF金利先物市場では利上げ観測が強まり、米長期金利は上昇した。ドルも主要通貨に対して買われた。

市場が注目したのは、政策金利の据え置きそのものではない。参加者の金利見通しや声明文の変化から、FRBがインフレ抑制を引き続き重視しているとの受け止めが広がった。政策変更がなかった会合にもかかわらず、市場が大きく反応したのはそのためだ。

この変化の影響を受けやすいのが日本だ。日銀は6月16日に政策金利を1.0%へ引き上げた。しかしFRBが秋に利上げへ動けば、日米金利差は依然として大きい。円安圧力は再び強まり、為替市場では160円台が続いている。

円安は輸入物価の上昇を通じて国内物価を押し上げる。食料品やエネルギー価格への影響は大きく、家計の負担増につながる。ただし、秋の利上げが確定したわけではない。今後の焦点は三つある。

第一に物価動向だ。物価上昇がさらに加速するのか、それとも鈍化へ向かうのか。第二に雇用市場だ。雇用情勢が悪化すれば、FRBは利上げに慎重にならざるを得ない。第三に原油価格だ。中東情勢などを背景にエネルギー価格が再上昇すれば、物価を押し上げる要因となる。

秋の利上げ観測は強まったが、見通しはなお流動的だ。物価、雇用、原油価格のいずれかが市場の想定と異なる動きを見せれば、利上げ観測も揺らぐ。ただし今回のFOMCが示した変化は大きい。フォワードガイダンスという「未来の約束」は後退した。

ウォーシュ議長は多くを語らなかった。しかし、ドットプロットは雄弁だった。フォワードガイダンスなき時代、FRBも市場も答えを経済指標の中に求めることになる。