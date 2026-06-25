意外と知らないADHDの実態。努力不足ではなく脳の構造から「できない」6つの行動とは

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「ADHDの人ができない意外なこと【大人の発達障害】【注意欠如多動症】」と題した動画を公開した。動画では、精神科医や臨床心理士などの専門家監修のもと、ADHD（注意欠如・多動症）の人が日常でつまずきやすい6つの行動を紹介し、それが努力不足ではなく脳の構造によるものであると解説している。



かつてADHDは子どもの障害と考えられていたが、1995年発刊の書籍『片づけられない女たち』などをきっかけに、大人にも存在することが広く知られるようになった。しかし現在でも、片付けができない、時間にルーズといった特徴から「だらしない人」と誤解され、自信を失っている人が多いと指摘する。



動画では、「ADHDの人ができない意外な6つのこと」を具体的に挙げている。1つ目は「5分前行動ができない」。注意が散漫になりやすく、外出の準備中にも関わらずテレビやスマートフォンに意識が向いてしまい、常にギリギリの行動になってしまうという。2つ目は「相手のことを考えて話せない」。次々と別の話題が頭に浮かんで口に出るため、相手が帰りたそうにしているサインにも気づきにくい傾向がある。



3つ目は「疲れていることに気づけない」。興味がある対象には「過集中」と呼ばれる状態に陥り、空腹や疲労を無視して限界を超えて作業に没頭してしまうと解説している。4つ目は、雨などで一度ルーティンが崩れるとやる気を失ってしまう「よい習慣を続けられない」特性だ。



さらに5つ目として、刺激の変化がないと集中が続かず「映画や本を最後まで楽しめない」現象や、最後の6つ目には、我慢が苦手な「衝動性」ゆえに、ダイエット中や金欠時でも欲求に従う「分かっているのに節制ができない」行動を挙げた。



動画は、これらの問題が努力不足や甘えではなく、生来の脳の特性から生じるものであると結論づけている。ADHDの正しい知識を持ち、自身の特性を理解することで、不必要な自責を減らし、生きづらさを解消するヒントを得られる内容となっている。