【Ｗ杯】森保監督“飲水タイム”導入は「一つ大きなポイント」「戦い方の修正と共有する時間」３分間の休憩時間を有効活用
◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）
【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表・森保一監督が、今大会から導入された飲水タイムこと「ハイドレーションブレイク」について言及した。
前後半のそれぞれ開始から約２２分後にプレーを中断し、３分間のブレイクを与えるというものだが、日本は全員が輪になり、水分補給などを行うと同時に戦術の確認の時間としても有効に使っている。指揮官も「ハイドレーションブレイクがあるのは大会前からわかっていたことで、レギュレーションの中で何ができるのかっていうのは、今回ルールの中でいくつか変更点があったりした中で、一つ大きなポイントかなというところで、もう日本だけではないですけど、ハイドレーションブレイクを使って、それまでの戦いの修正をすることであったり、そこから選手を交代したり、戦い方の変更をしたりとかっていう、ちょうど節目の時間になるのかなとは思っていますので、チームの戦い方の修正の時間と、そうですね、共有する時間かなと思ってます。もちろんまず大切なことは、選手たちはハードに戦っていますので、そこで水分補給等々リフレッシュするということが一番ですけど、チームの戦い方を意思統一する時間としても気を付けて使っています」と話した。