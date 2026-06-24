【サンエックス パラダイス】富士急ハイランドにアトラクション・ショップ・レストランが登場！
富士急ハイランド内に、サンエックスキャラクターの世界観を常設で楽しめる新エリア「サンエックス パラダイス」が2026年8月1日（土）に開業する。
＞＞＞アトラクションやショップ、レストランのイメージをチェック！（写真10点）
サンエックスユニバースのキャラクターたちの世界観を体感できる「サンエックス パラダイス」では、クッキーやクリームいっぱいのスイーツ船に乗り、リラックマと船旅気分を楽しめる振り子型の屋外アトラクション「リラックマのまくまくスイーツバイキング」と、すみっコぐらしのバルーン・カップケーキに乗って一緒に空中散歩を楽しめる空中回転型の屋外アトラクション「すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ」の 2機種が登場する。
また、「サンエックス パラダイス」の衣装を着た「リラックマ」や「とかげ」に会える屋内フォトスタジオや、気軽に楽しめるアーケードゲーム、このエリアだけのオリジナルグッズやオリジナルメニューが楽しめるショップとレストランも登場。
一歩エリアに足を踏み入れるとキャラクターたちがいたるところでお出迎えし、サンエックスユニバースの世界観を満喫できるのはもちろん、癒しのひとときを過ごせる。
さらに、屋内アトラクションについても今秋以降の開業を予定している。詳細は決まり次第アナウンスされるということ。
そして開業日にはオープニングセレモニーを予定している。こちらの詳細は特設サイトにて発表されるので、チェックしていてほしい。
今年の夏は「サンエックス パラダイス」で盛り上がる富士急ハイランドに注目だ。
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
＞＞＞アトラクションやショップ、レストランのイメージをチェック！（写真10点）
サンエックスユニバースのキャラクターたちの世界観を体感できる「サンエックス パラダイス」では、クッキーやクリームいっぱいのスイーツ船に乗り、リラックマと船旅気分を楽しめる振り子型の屋外アトラクション「リラックマのまくまくスイーツバイキング」と、すみっコぐらしのバルーン・カップケーキに乗って一緒に空中散歩を楽しめる空中回転型の屋外アトラクション「すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ」の 2機種が登場する。
一歩エリアに足を踏み入れるとキャラクターたちがいたるところでお出迎えし、サンエックスユニバースの世界観を満喫できるのはもちろん、癒しのひとときを過ごせる。
さらに、屋内アトラクションについても今秋以降の開業を予定している。詳細は決まり次第アナウンスされるということ。
そして開業日にはオープニングセレモニーを予定している。こちらの詳細は特設サイトにて発表されるので、チェックしていてほしい。
今年の夏は「サンエックス パラダイス」で盛り上がる富士急ハイランドに注目だ。
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