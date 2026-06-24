開催：2026.6.24

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 6 - 9 [カブス]

MLBの試合が24日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカブスが対戦した。

メッツの先発投手は千賀滉大、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。

2回表、8番 カーソン・ケリー カウント3-2から押し出しの四球でカブス得点 NYM 0-1 CHC、9番 ダンスビー・スワンソン 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 NYM 0-2 CHC、1番 ピート・クローアームストロング 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでカブス得点 NYM 0-5 CHC

2回裏、9番 フランシスコ・アルバレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 2-5 CHC

4回表、9番 ダンスビー・スワンソン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 NYM 2-7 CHC

7回裏、9番 フランシスコ・アルバレス 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 3-7 CHC

8回表、8番 カーソン・ケリー 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 NYM 3-8 CHC、9番 ダンスビー・スワンソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 NYM 3-9 CHC

9回裏、1番 カーソン・ベンジ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 4-9 CHC、2番 ボー・ビシェット 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 6-9 CHC

試合は6対9でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はメッツの千賀滉大で、ここまで0勝6敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.270。さらに、メッツの千賀滉大はこの試合で3.2回を投げ、3安打（2本塁打）、7失点、6奪三振、防御率は10.08となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 11:46:15 更新