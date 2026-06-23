甲羅本店「うなぎ祭」が今年も開催！一本鰻と絶品かに料理を一度に楽しむ夏のごちそう



かに料理専門店「甲羅本店」を展開する甲羅は、7月1日(水)〜8月31日(月)の期間限定で、夏の恒例企画「うなぎ祭」を開催する。“家族で楽しむ夏のごちそう”をコンセプトに、会席からお子様メニューまで幅広く用意し、家族三世代で楽しめるフェアとなっている。

家族で楽しむ夏のごちそう

甲羅本店の「うなぎ祭」は、夏の人気食材である鰻と、専門店ならではの蟹を組み合わせた、この時期限定の特別フェアである。今年は「家族で楽しむ夏のごちそう」をテーマに、会席から御膳、ランチ、お子様メニューまで幅広いラインナップを用意した。

鰻を一本ごと豪快に盛り付けた「一本鰻御膳」や、見た目も華やかな「クリスタル三段重」がセットになったメニューなど、思わず写真に収めたくなるような品々が揃う。

夏休みやお盆は、家族で集まる機会が増える季節。甲羅本店では、落ち着いた和の空間とともに、世代を問わず楽しめる“夏のごちそう時間”を提案する。

豪華御膳から限定ランチまで、多彩なメニュー

「うなぎ祭」のおすすめメニューは以下の通り。

[caption id="attachment_1640489" align="aligncenter" width="600"] 一本鰻重イメージ[/caption]

「一本鰻御膳」6,578円(税込)は、圧巻の一本鰻と絶品かに料理が同時に堪能できる贅沢な御膳。一本鰻重、茹でがに、かに刺身、サラダ、お椀、香の物、デザートがセットになっている。

[caption id="attachment_1640491" align="aligncenter" width="600"] クリスタル三段重イメージ[/caption]

「鰻とかにのクリスタル御膳」5,478円(税込)は、見た目も涼しげなクリスタル三段重が華やかさを演出する。セット内容は、クリスタル三段重、かに陶板ステーキ、餡掛けかにしゅうまい、鰻まぶし、香の物、デザート。



主役のかに鰻重のほか、逸品のかに料理も贅沢に味わえる季節会席は、「浜名(はまな)」6,050円(税込)。家族の集まりや特別な食事シーンにも華を添える。セット内容は、サラダ、かに鰻重、かに刺身、焼きがに、餡掛けかにしゅうまい、かに焼売、お椀、香の物、デザート。

[caption id="attachment_1640494" align="aligncenter" width="600"] 釜炊き白米イメージ[/caption]

ランチでも、鰻と蟹を釜炊き白米とともに堪能できる限定メニューなど、専門店の味を気軽に楽しめる。「釜炊き白米の鰻ランチ」3,278円(税込)は、 鰻と釜炊き白米、かに刺身、かに豆富、サラダ、かに湯葉しゅうまい、お椀、香の物が味わえる。



「うなぎ祭」限定のお子様用メニュー「お子様ミニうなぎ御膳」1,639円(税込)も展開し、小さな子ども連れでも安心して食事を楽しめる。セット内容は、三色丼、かにクリームコロッケ、鶏唐揚げ、海老煎餅、かに茶碗蒸し、かにサラダ、デザート、ドリンク。

なお、なお、食材の仕入れ状況により期間中でも販売を終了する場合があるほか、メニュー内容は予告なく変更になる場合がある。

販売店舗は、東日本エリアが横浜甲羅本店、相模原甲羅本店、宇都宮甲羅本店、高崎甲羅本店、大宮甲羅本店、三鷹甲羅本店、柏甲羅本店、八千代甲羅本店、松戸甲羅本店。

中・西日本エリアは、豊橋甲羅本店、豊田甲羅本店、岡崎甲羅本店、刈谷甲羅本店、春日井甲羅本店、白鳥甲羅本店、半田甲羅本店、津島甲羅本店、一宮甲羅本店、浜松甲羅本店、甲羅高林店、静岡甲羅本店、沼津甲羅本店、富士甲羅本店、博多甲羅本店。

「甲羅本店」について





甲羅本店は全国に約40店舗展開するかに料理専門店である。独自のルートで仕入れた厳選した蟹を、創業50年の歴史に裏打ちされた熟練の技で素材の魅力を最大限に引き出し、提供する。

春夏秋冬、旬の食材を使った季節限定の会席や御膳も好評。法事・慶事、各種宴会など、人生の大切な場面での利用にも、おもてなしの心を持って対応している。

蟹と鰻を組み合わせた華やかなメニューが揃う「うなぎ祭」。落ち着いた和の空間で家族との“夏のごちそう時間”を過ごしてみてはいかがだろうか。

■甲羅本店「うなぎ祭」概要

販売期間：7月1日(水)〜8月31日(月)

公式HP：https://kora-honten.jp

店舗一覧ページ：https://kora-honten.jp/store/

※写真はすべてイメージ

(Kanako Aida)