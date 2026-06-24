【西脇 章太】【ダフ屋出現】食事代より高い「入店権」がバカ売れ…中国人がスシローに「10時間待ち」する異常事態

「撤退危機」どころか、10時間待ちの行列...

中国経済の停滞が続き、外食産業にも逆風が吹くなか、日本の回転寿司チェーン「スシロー」が中国で異例の人気を集めている。

北京や上海では長時間待ちの行列ができ、予約番号が転売されるほどの過熱ぶりだ。一方で、寄生虫騒動をきっかけに「中国撤退も近いのでは」と見る向きもある。

2026年3月、中国のSNS上で「スシローのまぐろに寄生虫の卵が付着していた」とする動画が拡散された。日本のメディアの一部はこれを重く受け止め、中国市場からの撤退危機が迫っているかのように報じた。

しかし、現地当局が調査に入った結果、寄生虫は検出されず、衛生基準に適合していることが証明されている。

では、実際のところ、スシローは中国でどう受け止められているのか。中国を含む、海外ビジネスに詳しい佐野 Mykey 義仁氏（以下、佐野氏）はこう語る。

「日本ではネガティブに報じられた面もありますが、現地を見ると印象はかなり違います。実際、スシローの店の前には今も長い行列ができている。中国の消費者からすると、スシローは“撤退が心配される店”というより、むしろ“並んででも行きたい日本ブランド”として見られているんです」（佐野氏、以下「」も）

食事代より高い「入店権」が販売された

現在、中国は不動産不況などを背景にデフレ傾向が強まり、外食産業全体が苦境に立たされている。しかし、スシローを運営するFOOD & LIFE COMPANIES（F&LC）の発表によれば、中国を含む国際業務の直近の売上成長率は前年比41%増、利益面では98%増と驚異的な数字を記録した。

「今の中国では、消費者の財布の紐はかなり固くなっています。ただ、だからといって“安ければ何でもいい”わけではありません。むしろ求められているのは、手が届く価格で、少し気分が上がる体験です。スシローはそこにうまくはまった。安いけれど、ちゃんと特別感がある。そのバランスが強いんです」

スシローの強さは集客力だけでなく、それをさばくオペレーション効率にある。中国で究極の効率を誇るとされる有名火鍋チェーン「海底撈（ハイディーラオ）」の1日の回転率が3.8回程度であるのに対し、スシローの回転率は6回、多い店舗では10回を超える。

「行列ができる店はたくさんありますが、行列をきちんと売上と利益に変えられるかは別問題です。スシローの場合、回転寿司という業態そのものが効率的ですし、客を待たせすぎずに回していく仕組みもできている。中国市場では、そのオペレーションの強さがかなり効いていると思います」

せっかちで待つことを嫌うとされる中国の消費者が、北京や上海のスシローには10時間から15時間待ちでも並ぶ。ピーク時には、オンラインで発券される入店待ちの予約番号が、ダフ屋によって150〜300元で転売される事態まで発生した。

「食事代と同じくらい、場合によってはそれ以上のお金を払ってでも、“スシローに入れる権利”を買いたい人がいるわけです。これはかなり珍しい状況です。中国では、スシローに行くこと自体がちょっとしたステータスになっている。日本で見ているスシローとは、ブランドの受け止められ方がかなり違います」

中国のスシローの客単価は、概ね90〜120元（約1800〜2400円）に設定されている。メニューを見ると、フォアグラの寿司が8元、厚切りサーモンが10元と、高級感のある食材が手頃な価格で並ぶ。

「若い人たちからすると、週に1回くらいなら行ける価格帯なんです。しかも、ただ安いだけではない。日本らしさもあるし、ちょっと贅沢をした感じもある。この値段でこの内容なら行きたいよね、という納得感がある。そこが若者に刺さっているのだと思います」

食の安全への関心が極めて高い中国市場では、低価格は品質への不安を招きやすい。スシローはこれを独自のシステムで払拭した。

皿にICチップを埋め込み、レーン上を約30分、距離にして350メートル動いた皿は自動廃棄される。これはスシローが鮮度を保つために研究を重ねた末に導入した仕組みだ。

「中国では、安いものに対して“本当に大丈夫なのか”という見方がどうしてもあります。そこでスシローは、鮮度管理をきちんと見える形にした。一定時間を過ぎた皿は自動で下げるし、データを見ながら必要な分だけ流していく。人の感覚だけに頼らず、仕組みで管理していることが、消費者の安心感につながっているのだと思います」

くら寿司が苦戦...スシローが“モールの顔”になる理由

2023年の処理水放出問題以降、中国では日本産水産物の輸入が禁止され、多くの日本料理店が致命的な打撃を受けた。しかし、スシローはいち早く現地での調達網構築に動いた。

「日本からの輸入に頼れない状況になったとき、スシローはかなり早く現地調達に切り替えています。例えばウナギを広東省で仕入れるなど、中国国内のサプライチェーンとうまく組んだ。結果として、調達コストを抑えながら、物流リスクも減らせたわけです。逆風をそのまま受けるのではなく、現地化を進めるきっかけにしたのは大きいと思います」

月間アクティブユーザー数が3億人を超える中国のSNS「小紅書（RED）」では、スシロー関連の投稿が日々大量に拡散されている。限定メニューや、『初音ミク』、『ハイキュー!!』といった人気キャラクターとのコラボ企画も活発だ。

「中国では、スシローで食べた皿を高く積み上げて写真を撮るような楽しみ方も広がっています。限定グッズが定価の何倍もの値段で取引されることもある。若い人たちにとっては、ただ寿司を食べるだけではなく、写真を撮る、投稿する、グッズを集めるところまで含めて一つの体験になっているんです」

中国に進出している日本の回転寿司チェーンの明暗は分かれている。くら寿司は店舗閉鎖が続くなど苦戦を強いられ、はま寿司は徹底した低価格路線で猛追をかける。

「くら寿司は、デジタル対応や現地でのサプライチェーンづくりで後れを取った面があると言われています。一方で、スシローはすでに大型ショッピングモールの集客の目玉になっている。モール側からすれば、スシローが入ることで人を呼べるわけです。そうなると、出店条件でも有利になりやすい。かなりいい循環に入っていると思います」

スシローは2026年までに中国国内で190店舗へと拡大する強気な計画を掲げている。だが、リスクがないわけではない。

「北京や上海のような一線都市でうまくいったモデルが、そのまま二線・三線都市でも通用するかはまだ分かりません。所得水準も違いますし、消費者の感覚も少し変わってくる。さらに出店を急ぎすぎると、品質管理がどうしても難しくなります。

中国では一店舗のトラブルでも、SNSで一気に全国へ広がる。今の熱狂が落ち着いて、スシローが日常の食事になったときに、どう特別感と安心感を保てるか。そこがこれからの課題だと思います」

スシローの中国人気は、もはや日本食ブームの枠に収まらない。

安いのに特別感があり、回転率は高く、鮮度管理は可視化され、SNSで拡散したくなる仕掛けも備わっている。中国の外食不況のなかで「節約しながら楽しめる新しい贅沢」として確固たる地位を築き上げた。

では、この強固なビジネスモデルは株式市場でどう評価されているのか。後編では、スシローを運営するFOOD & LIFE COMPANIESの株価と財務を、競合チェーンと比較していく。

【つづきを読む】『「寄生虫騒動」で20％急落のスシロー株に億り人が抱いた“確信”…素人が見落とした《絶好の買い場サイン》』

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