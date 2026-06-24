ライバル女優が「ほぼ自滅」…小池栄子が40代で「独り勝ち」状態になっていた！

ますます小池栄子が売れてきている

芸能プロダクション“イエローキャブ”の巨乳グラビア・アイドルとして一世を風靡した小池栄子（45歳）が、ますます“大女優”へと進化を遂げている。

このところ立て続けにドラマの主演に抜擢されているのだ。少し前には7月7日にスタートするドラマ『さよならノワール』（フジテレビ系、火曜21時〜）の主演抜擢が発表されたばかり。演じる役柄は、警視庁西池袋署の犯罪被害者支援室に所属する元マル暴刑事。強さと人情、荒っぽさと繊細さが同居するキャラクターだ。

「最近はヒット作に恵まれないフジテレビとしては、大勝負に出た印象です。これまでのラインナップでも『火曜9時』枠は警察ドラマが続いているが決定打に欠けていました。その枠に敢えて小池をキャスティングした。これは、小池で何としてでも視聴率を取りたい意思表示です。そして、当然狙っているのは『シリーズ化』でしょう」（民放キー局編成幹部）

たしかに最近の小池の売れっ子ぶりはハンパではない。現在NHKでは、ドラマ『ムショラン三ツ星』（土曜22時〜）で主演を務めている。

「NHKにしたら視聴率的に合格の範囲のようです。水面下では、シーズン2の制作に加えて映画化企画も始動しているとも言われています。最近NHKは、Netflixにおいてドラマコンテンツの配信解禁を決定しました。実は、同作はNHKがNetflix配信を意識した『世界戦略作品』に位置付けられているんです」（NHK関係者）

とにかく「潜在視聴率」がすごい

ドラマなどを多く手掛けるテレビ制作会社のスタッフは、女優・小池栄子の魅力についてこう解説する。

「とにかく彼女は数字を持っているんです。潜在視聴率（俳優が出演することで獲得可能性のある番組視聴率）が9.8％もある。これは他の若手ブレイク女優に比べても群を抜いて高い。具体的に言えば、綾瀬はるか（7.6％）や河合優実（8.5%）、今田美桜（9.9％）らを上回る。それほど数多くの視聴者を抱えていると言えるでしょう。同じくらいの世代である米倉涼子（50歳）などは、たびたびスキャンダル報道が多いことも相まって、今や小池の足元にも及びません」（大手広告代理店幹部）

人気女優として押しも押される存在となった小池。やはり転機は、2022年に放送されたNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でヒロインに抜擢されたことだったという。

「作中で北条政子を演じた小池は、序盤こそ明るく素朴な女性として登場しながら、物語が進むにつれて“尼将軍”へと変貌していった。その迫力は、まさに圧巻で業界関係者の間で話題になりました。脚本家の三谷幸喜に見いだされて、チャンスを掴んだそうです。たまたま小池の出演する舞台を見て、三谷は気に入った。それ以降、舞台や映画、ドラマへと活躍の場を広げたことで、女優としての格が一段も二段も上がりました」（ドラマ事情通）

売れっ子女優のこれから

まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの小池。元格闘家の夫の存在も、彼女に光を与えているとはさる芸能プロ関係者。

「世間からは“ダメ夫を支える良妻”として見られている側面が大きい。長い間、小池は夫婦関係を壊さず、個人事務所を軸に仕事をこなしてきたからです。それに、彼女は華やかな芸能界にいながら、妙に生活の匂いがするんですよ。強そうに見えて、情が深いところが同性に支持されている。それが小池人気の起爆剤になったという見方もある」

さらに、この関係者はこう続ける。

「小池は派手なタイプに見えるが実は非常に堅実。酒席での失言、男性問題、SNS炎上といったスキャンダルとは縁が無い。スポンサーも局も安心して起用できる数少ない主演女優です」（局ドラマプロデューサ―）

女優としてますますふり幅が大きくなった小池。さらなる活躍が期待されている。

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