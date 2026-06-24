国際卓球連盟(ITTF)が22日、女子シングルの最新の世界ランクを更新しました。

21日まで「WTTスターコンテンダー リュブリャナ」が開催。早田ひな選手は準決勝で張本美和選手を3−0で破り、決勝ではマカオの朱雨玲選手を4−3のフルゲームの末に下して大会制覇。また張本選手とは女子ダブルスでも優勝して、大会2冠でした。

早田選手は優勝のポイントも加わり、2ランクアップで10位に浮上。ベスト4の張本選手は、朱雨玲選手に抜かれ、1ランクダウンの4位となりますが、日本勢トップをキープしています。

日本勢の上位陣では、大藤沙月選手が2ランクダウンの12位、橋本帆乃香選手が13位、伊藤美誠選手が15位、長粼美柚選手が17位につけています。トップ2は中国の孫穎莎選手、王曼碰選手が君臨しています。

【女子シングルス】

▽トップ10

1位 孫穎莎(中国)

2位 王曼碰(中国)

3位 朱雨玲(マカオ) ↑1

4位 張本美和 ↓1

5位 陳幸同(中国)

6位 陳熠(中国)

7位 蒯曼(中国)

8位 王芸迪(中国)

9位 ウィンター(ドイツ)

10位 早田ひな ↑2

▽TOP50までの日本人選手12位 大藤沙月 ↓213位 橋本帆乃香15位 伊藤美誠 ↑117位 長粼美柚 ↓221位 佐藤瞳25位 横井咲桜 ↑128位 木原美悠 ↓330位 平野美宇 ↑139位 赤江夏星