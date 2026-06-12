サッカー日本代表は22日（日本時間23日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで25日（同26日）の1次リーグF組第3戦スウェーデン戦に向けた練習を再開した。メンバーの大幅入れ替えが想定される中、MF佐野海舟（25）はフル稼働に意欲。高校時代から憧れ、18年ロシア大会でフランス代表の優勝を支えたMFヌゴロ・カンテ（35）のように決勝まで駆け抜ける。

試合を重ねるごとに疲労は蓄積されるものだが、この男には当てはまらない。MF佐野海は平然とした表情で言った。「移動も多いけど、しっかりリカバリーできる時間はある。問題ない」。初戦オランダ戦から2戦連続フル出場はGK鈴木彩、DF伊藤、佐野海の3人のみ。チュニジア戦は相手の足が止まった終盤に敵陣深くまで走り込み、FW上田の4点目をアシストした。総走行距離2万2570・24メートルはチームトップ。森保ジャパン随一の鉄人ぶりで中盤を支える。

中4日で迎えるスウェーデン戦。1、2位突破ならそこから中3日で決勝トーナメント1回戦が控えるが、ハードな日程も意に介さない。「試合が連続してある方がコンディションを維持できるタイプ。問題ない」。普段から意識的に水分を摂取することでコンディションを管理。試合後2〜3キロ減るとされる体重は1日で戻す。ドイツ1部マインツでは2季連続の全試合先発出場。中2日の過密日程を当たり前のようにこなし、タフさが増した。

豊富な運動量とボール奪取力から“和製カンテ”と称される。高校時代に憧れていた本家のフランス代表MFカンテは、18年ロシア大会で初戦から決勝まで全7試合に先発出場。MVP級の働きで優勝に大きく貢献した。「自分の力を最大限出せる準備をしていきたい」と話す佐野海も「最高の景色」を見据えてフル稼働する覚悟でいる。

父・龍一さんの方針で、幼少期にげたを履いて育った。「バランス感覚は確実に身に付いた」という希有（けう）な習慣が、日本人離れした身体能力の原点だ。「もっと上を目指してやっているので、まだ全然満足していない」。試合を重ねるごとに真価を解き放つ。

▼18年W杯のカンテ 当時、チェルシー所属の27歳は1次リーグ初戦から決勝まで全7試合に先発出場。クロアチアとの決勝は体調不良で途中交代も、準決勝まで6戦連続でフル出場した。1メートル68の小柄ながら運動量とボール奪取で中盤を駆け回り、優勝したフランスを攻守で支えた。