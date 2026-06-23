【管理栄養士が解説】翌朝の血糖値が下がる！夜納豆の効果を最大化する最強食材トップ5
YouTubeチャンネル「管理栄養士が教える健康的な習慣チャンネル」が、「【血糖値200→98】夜納豆と〇〇がすごい！血糖値やHbA1cを改善し、内臓脂肪や中性脂肪対策にも役立つ最強食べ方TOP5」と題した動画を公開した。動画では、納豆単体でも高い健康効果があるとした上で、ある食材と組み合わせることで血糖値や内臓脂肪の改善効果を最大限に引き出す「最強の食べ物」をランキング形式で紹介している。
管理栄養士の視点から、納豆の持つ豊富なたんぱく質や食物繊維、必須脂肪酸の働きを詳細に解説。特に食べるタイミングとして「夜」を強く推奨しており、翌朝の血糖値対策や、満足感を得ることによる夜食の食べすぎ予防につながると説明している。一方で、アツアツのご飯に乗せるなど「火を通す」食べ方は、熱によって栄養面の効果が薄れてしまうためNGだという独自の注意点も指摘した。
ランキングでは、身近な食材が次々と登場。第2位には「オリーブオイル」がランクインし、豊富に含まれるオレイン酸が糖質の吸収を遅らせる働きがあると解説した。納豆1パックに対して小さじ1杯を加えるだけでまろやかな風味になり、食べやすくなると語る。そして堂々の第1位には「りんご酢」が選ばれた。りんご酢に含まれる酢酸が食後の血糖値上昇を緩やかにし、内臓脂肪や中性脂肪対策にも効果的だと高く評価。選ぶ際は、余計な糖分が含まれていない果汁だけで作られた「純リンゴ酢」を選ぶのがポイントだという。
動画の最後では、紹介した食材を全部一気に混ぜるのではなく、「1～2種類から試すのがおすすめ」とアドバイス。今日からすぐに実践できる「夜納豆」の無理のないアレンジ習慣が、血糖値やHbA1c改善への確かな第一歩になりそうだと締めくくっている。
管理栄養士の視点から、納豆の持つ豊富なたんぱく質や食物繊維、必須脂肪酸の働きを詳細に解説。特に食べるタイミングとして「夜」を強く推奨しており、翌朝の血糖値対策や、満足感を得ることによる夜食の食べすぎ予防につながると説明している。一方で、アツアツのご飯に乗せるなど「火を通す」食べ方は、熱によって栄養面の効果が薄れてしまうためNGだという独自の注意点も指摘した。
ランキングでは、身近な食材が次々と登場。第2位には「オリーブオイル」がランクインし、豊富に含まれるオレイン酸が糖質の吸収を遅らせる働きがあると解説した。納豆1パックに対して小さじ1杯を加えるだけでまろやかな風味になり、食べやすくなると語る。そして堂々の第1位には「りんご酢」が選ばれた。りんご酢に含まれる酢酸が食後の血糖値上昇を緩やかにし、内臓脂肪や中性脂肪対策にも効果的だと高く評価。選ぶ際は、余計な糖分が含まれていない果汁だけで作られた「純リンゴ酢」を選ぶのがポイントだという。
動画の最後では、紹介した食材を全部一気に混ぜるのではなく、「1～2種類から試すのがおすすめ」とアドバイス。今日からすぐに実践できる「夜納豆」の無理のないアレンジ習慣が、血糖値やHbA1c改善への確かな第一歩になりそうだと締めくくっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
40歳から70歳までの方を対象とした、生活習慣病予防のために、ゆるやかで継続可能な食生活について、解説しています。良い食習慣は、血圧、脂質、血糖値などあらゆる数値の改善が期待できます。栄養指導の経験がある管理栄養士が根拠と経験に基づいた情報と実践的なノウハウで、健康のお手伝いをいたします。