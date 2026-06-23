「何してくれとんねんしかない」実家の片付けで遭遇した衝撃の事件「足首だけが見えていた」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が、「足だけが見えていた…」と題した動画を公開した。動画では、亡き母の実家を片付けようとした依頼者が、家に取り残されていた母の友人による孤独死の現場に直面し、「何してくれとんねんしかないですよね」と本音を吐露する様子が収められている。



実家の片付けに着手した際、「ちょっと空気入れ替えとこうか」と、親戚が先に入室したことが事件発覚のきっかけとなった。中の様子を見た親戚は「うわー！」と声を上げて飛び出してくると、依頼者に対して「もうあんた入らんでいい」と中を見ることを強く制止したという。



室内は足の踏み場もないほど物が散乱しており、その奥には「カラカラな感じ」の遺体が横たわっていた。依頼者は「皮と骨みたいな」「足首だけが見えていた」と、凄惨な現場の様子を生々しく振り返った。



このような事態に陥った背景について、依頼者は「母が亡くなって1年経ったんで（家を）処分しようと思って」と説明。亡くなっていたのは出稼ぎ目的で母親の家に居候していた友人で、母親の死後に「帰るよ」と話していたという。依頼者は引っ越しの「準備もあるやろうから」と気遣い、しばらくそのままにしていたところ、この事件が発覚したと経緯を明かしている。



親切心から猶予を与えた結果、大量のゴミと共に遺体が残されるという最悪の結末を迎えてしまった実家。突然の事態に巻き込まれた依頼者は、「何してくれとんねんしかないですよね」と、やり場のない憤りと落胆の入り交じった心境を明かした。片付け作業の裏側にある、孤独死という現代社会の深刻な問題と遺族のリアルな感情を切り取った動画となっている。