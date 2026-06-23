俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。3年4カ月の復活もスタッフへの不満を爆発させる場面があった。

菅田は2017年から5年間、ANNを担当。その後、2023年に一度特番。今回それから3年4カ月ぶりの2度目の復活となった。

菅田は「“いい思い出か？”と聞かれますと、そんなこともないのですが」とぶっちゃけ。「何かになっているかなと言われたら、確かにそんな気もするわけでして。プラマイゼロの5年間でございました。ちょうどゼロです」と笑った。

「それなりに、リスナーに愛されていたという自負もありますし、ニッポン放送とも良好な関係を築けていますので。何となく皆さんの中では“どうせ年に1回ぐらいは復活するんでしょう”となんとなくそんな認識だったんじゃないでしょうか。なのに、3年4カ月ぶり」と嘆いた。

そんな中、「今回久々の復活にあたって、メールの呼び込みがね、あったわけですよ」と公式Xでメールを呼びかけたことに触れた。ただ、その告知アカウントが元々の「菅田将暉のオールナイトニッポン」ではなく、「オールナイトニッポン」全体のものだったことに疑問を持ったという菅田。「うちのアカウント、ちゃんとあるのよ。消えてないのよ。でも全体でされていた。“なんでかな？”と思って、さっきちょっとスタッフに聞いたら、“パスワードがわからなかった”って。“はぁぁぁ！？パスワードがわからなかった？”。1人がじゃないのよ。レギュラー時代のスタッフ全員が誰一人パスワードがわからない。そうなのよ、アホなのよ」とスタッフのまさかの失態に首をひねった。

この日のスタッフは「ほぼ全員揃ってますけどね、初代から2代目3代目、いろんな」と菅田。「物理のメモしか取ってないの？この時代に。デジタルのメモなんちゃうんけ。終わってるやん！！論外やん！！全然ついていけてへんやん、時代に。お前ら終わってるやん、ほんまに。久々帰ってきてこれけ」とボヤいた。

結局、パスワードも分かり、何とか2段階認証もクリアし、「番組アカウントでこういう時にしか稼働せえへんのやから、投稿がやっとできたわけですよ。そんな思いまでして掘り起こして、久々に稼働させて投稿したのは過去のレギュラーコーナーをやるということだけ」ともらした。

さらに、「復活にあたって、コーナーの相談とか、構成の相談を俺にしろよ！！一回！」と菅田。「あるで、普通。なぜならレギュラーをやってた5年間は、やっぱお前ら“当日じゃあよろしくお願いします”ってほどの信用に値しないのよ。他の現場のスタッフはちゃんとするからね。相談しに来いよ。伝えたという事実が大切なんですよ、内容はなんでもいい」と続けた。

この日はプロデューサーに昇格し、今では現場に立たないスタッフがディレクターを担当。「今回、特例中の特例で、ディレクターを今日やってるの。社長にまでわざわざ、ニッポン放送の社長にまでその確認をして許可を取って。知らんわ、そんなもん。ブランクがあるやつじゃなくて現役を寄こせよ。2年ぶり？あり得へんねんけど、マジで。Xにログインすらできへん連中よ。俺はもう若くて才能あるやつと仕事したいねん」「今、菅田、調子ええねんて、乗ってんねんて、頼むわ！」とオープニングからスタッフへの不満は止まらなかった。