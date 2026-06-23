OpenAIがClaude Mythos 5超えのセキュリティー特化AI「GPT-5.5-Cyber」のアップデートを発表＆セキュリティー特化Codexプラグイン「Codex Security」もアップデート

OpenAIがClaude Mythos 5超えのセキュリティー特化AI「GPT-5.5-Cyber」のアップデートを発表＆セキュリティー特化Codexプラグイン「Codex Security」もアップデート