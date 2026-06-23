ミニオンズがサンマルクカフェをジャック バナナパフェや限定チョコクロが登場
サンマルクカフェは、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）の全国ロードショーを記念し、7月3日から9月4日までコラボレーション企画を実施する。ミニオンズをイメージした限定メニュー4商品に加え、オリジナルグッズ付きメニューや各種キャンペーンを展開し、映画の世界観を楽しめる特別企画となる。
【画像】ミニオンの大好物のバナナたっぷり！かわいすぎるコラボ商品全部みせ
コラボメニューの目玉となるのは「プレミアムチョコクロアップル＆カスタードミニオンズ」。ミニオンズカラーのイエローをイメージしたカスタードチョコレートと青森県産りんごプレサーブをクロワッサン生地で包み、表面にキャラメルシュガーをかけて焼き上げた。アップルパイのような味わいとサクッとした食感が特徴で、限定デザインのスリーブやBOXも用意される。
ドリンクメニューには、「ミニオンズ南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー」と「ミニオンズはじけるトロピカルソーダ」が登場。マンゴーやバナナ、パイナップル、グァバをブレンドしたトロピカルベースを使用し、鮮やかなイエローカラーやブルーとのコントラストでミニオンズらしい元気な世界観を表現した。
さらに、「ミニオンズチョコっとゆかいなバナナパフェコラボチャーム付き」も販売。ミニオンズの好物であるバナナをふんだんに使用し、スポンジケーキやコーンフレーク、ホイップを組み合わせてバナナケーキのような味わいに仕上げた。マンゴープリンやビターカラメルソースも加え、大人から子どもまで楽しめる一品となっている。
今回のコラボでは、限定デザインの「コラボカップ」全4種（シークレット1種含む）と、「コラボチャーム」全5種も用意。対象メニューとセットで購入できるほか、コンプリートセット付きのプレミアムBOXも数量限定で販売する。
期間中は、公式XでムビチケやeGift、コラボグッズが当たるキャンペーンを実施するほか、店舗ではQRスタンプラリーを開催。一部旗艦店では店舗装飾もミニオンズ仕様となり、映画公開に合わせて作品の世界観を体感できる企画が展開される。
■商品概要 価格はすべて税込み
・プレミアムチョコクロアップル＆カスタードミニオンズ
価格：420円
プレミアムBOX（5個入）：1900円
販売期間：7月3日〜9月4日
・ミニオンズ南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー
ドリンク単品価格：750円
コラボカップセット価格：1500円
サイズ：Mサイズ
販売期間：7月3日〜9月4日
・ミニオンズはじけるトロピカルソーダ
ドリンク単品価格：690円
コラボカップセット価格：1440円
サイズ：Mサイズ
販売期間：7月3日〜9月4日
・ミニオンズチョコっとゆかいなバナナパフェコラボチャーム付き
チャームセット価格：1200円
販売期間：7月3日〜9月4日
【画像】ミニオンの大好物のバナナたっぷり！かわいすぎるコラボ商品全部みせ
コラボメニューの目玉となるのは「プレミアムチョコクロアップル＆カスタードミニオンズ」。ミニオンズカラーのイエローをイメージしたカスタードチョコレートと青森県産りんごプレサーブをクロワッサン生地で包み、表面にキャラメルシュガーをかけて焼き上げた。アップルパイのような味わいとサクッとした食感が特徴で、限定デザインのスリーブやBOXも用意される。
さらに、「ミニオンズチョコっとゆかいなバナナパフェコラボチャーム付き」も販売。ミニオンズの好物であるバナナをふんだんに使用し、スポンジケーキやコーンフレーク、ホイップを組み合わせてバナナケーキのような味わいに仕上げた。マンゴープリンやビターカラメルソースも加え、大人から子どもまで楽しめる一品となっている。
今回のコラボでは、限定デザインの「コラボカップ」全4種（シークレット1種含む）と、「コラボチャーム」全5種も用意。対象メニューとセットで購入できるほか、コンプリートセット付きのプレミアムBOXも数量限定で販売する。
期間中は、公式XでムビチケやeGift、コラボグッズが当たるキャンペーンを実施するほか、店舗ではQRスタンプラリーを開催。一部旗艦店では店舗装飾もミニオンズ仕様となり、映画公開に合わせて作品の世界観を体感できる企画が展開される。
■商品概要 価格はすべて税込み
・プレミアムチョコクロアップル＆カスタードミニオンズ
価格：420円
プレミアムBOX（5個入）：1900円
販売期間：7月3日〜9月4日
・ミニオンズ南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー
ドリンク単品価格：750円
コラボカップセット価格：1500円
サイズ：Mサイズ
販売期間：7月3日〜9月4日
・ミニオンズはじけるトロピカルソーダ
ドリンク単品価格：690円
コラボカップセット価格：1440円
サイズ：Mサイズ
販売期間：7月3日〜9月4日
・ミニオンズチョコっとゆかいなバナナパフェコラボチャーム付き
チャームセット価格：1200円
販売期間：7月3日〜9月4日