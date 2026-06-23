「もう限界かもしれない。でも、いま自分が抜けたら職場はどうなる？」

「休みたいと言うのは、わがままなんだろうか」

そう感じて休む決断をしたあと、多くの人が直面する最大の壁が 「会社への伝え方」 です。真面目で責任感が強い人ほど、罪悪感に押しつぶされそうになり、結局ボロボロになるまで働き続けてしまうケースが少なくありません。

しかし、ここで明確にしておきたいのは、 「休むこと」と「うまく伝えること」は別問題 だということです。休職は労働者の正当な権利であり、 自分を守るための「業務上の手続き」 に過ぎません。

この記事では、精神的な不調で休職を検討している方に向けて、具体的な手順、スマートな伝え方、そして休職中のお金の話まで、不安を解消するための情報を網羅的に解説します。

1. 休職までの具体的4ステップ

休職は感情で進めるものではなく、ステップに沿って淡々と進めるものです。まずは全体像を把握しましょう。

① メンタルクリニックを受診する

まずは専門医（心療内科・精神科）を受診します。「心療内科と精神科、どちらがいいのか？」という相談をよく受けますが、結論から言えば、現状ではどちらも 「精神科医」 がやっていることが多く、大きな差はありません。

心療内科： 胃痛や動悸など、ストレスが身体に出ている場合

精神科： 不眠、気分の落ち込み、意欲の低下など、心の症状が主の場合

という違いはあるものの、「心療内科」専門という医師が現実的にはとても少ないためです。

② 医師から「診断書」をもらう

診察の結果、休養が必要と判断されれば「診断書」が発行されます。ここには主に「病名」と「必要な休養期間（例：1ヶ月、3ヶ月）」が記載されます。また、精神科領域では初診時に病名がつかないケースも多く、病名を会社に伝える必要はないため「病名」の代わりに「症状名」が書かれるケースも多いです。それは特に問題はありません。

診断書は単なる紙切れではなく、 会社に対して「この社員を働かせてはいけない」という法的・医学的な根拠を示す公式文書 です。この書類があることで、あなたは「自分の判断で休む」のではなく 「医師の指示に従って療養する」という立場 になります。ただ、診断書が発行されるかどうかは、「休職」が治療上必要であると医師が診断したときのみです。

③ 会社に診断書を提出する

診断書は手元にあるだけでは効力を発揮しません。会社に提出した瞬間に、正式な休職手続きがスタートします。提出が遅れると「ただの無断欠勤」や「有給消化」として処理され、のちの休職手当の申請に影響が出る可能性があるため、 即座に提出することが原則 です。

④ 就業規則を確認する

会社によって休職期間の条件や、給与の有無、連絡ルールが異なります。その確認は医療機関側ではできないので、本人が行う必要があります。体調が許す範囲で、事前に人事担当者に確認しておくこともひとつの方法です。

2. 診断書に関する「よくある誤解」

・因果関係は書けない

診断書には「上司のパワハラが原因」「長時間労働が原因」といった具体的な因果関係は、基本的には書かれません。医師が証明するのはあくまで 「現在の医学的状態」と「必要な期間」のみ です。

・期間は「目安」であり、絶対ではない

「1ヶ月」と書かれていても、1ヶ月たったら必ず復帰しなければいけないわけではありません。 診断書を更新して延長することも可能 です。ただ、一度診断書に書かれた休職期間は、会社に 「休ませる義務」 が生じます。 途中での復職は、仮に本人が望んだとしても原則できません。

3. 【実践編】罪悪感を最小限にする「伝え方」のテンプレート

いよいよ本題の伝え方です。ポイントは「自分を主語にしない」ことです。「私は休みます」ではなく 「医師の指示で、休まなければなりません」というスタンス を貫きましょう。

伝えるべき3つの事実



電話で伝える場合

体調不良で受診したこと 医師から「休養が必要」との指示（診断書）が出たこと 休職の手続きをお願いしたいこと

緊張してうまく伝えられるか不安な際は、手元にメモを用意しましょう。



「お疲れ様です、〇〇です。体調不良が続いていたため医療機関を受診したところ、医師より『一定期間の休養が必要』との強い指示がありました。

つきましては、本日より（または〇日より）しばらく休職させていただきたくご連絡いたしました。詳細は診断書をお送りしますので、お手続きについてご教示いただけますでしょうか。」

メールで伝える場合

直接話すのが苦痛な場合は、メールやLINEでも問題ありません。

件名：休職のご相談とお手続きについて（氏名） お疲れ様です、〇〇です。

先日から体調を崩しておりましたが、本日受診した医師より、メンタルコンディションの回復のため〇ヶ月の休養が必要であるとの診断を受けました。

つきましては、診断書の通り休職の手続きをお願いしたく存じます。

本来であれば直接お話しすべきところ、医師の指示により静養を優先するため、メールでのご連絡となりましたことをご容赦ください。診断書は後ほど郵送いたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。

4. 休職中のお金の問題：傷病手当金を活用する

休職をためらう大きな理由に「収入が途絶える不安」があります。しかし、日本の社会保険制度には強力なセーフティネットがあります。その代表的なものが 傷病手当金 です。この傷病手当の受給にはいくつか条件がある場合があるので、会社に確認したほうが良いでしょう。また、 傷病手当の給付のために、別途医師の証明が必要 になります。そのために必要な書類は、会社から支給してもらうケースが多いです。その点も確認すると良いでしょう。医療機関に、精神保健福祉士（PSW）が勤務している場合、 精神保健福祉士に詳細について確認することもできます。 （医師は専門ではないため、あまり詳しくないことがあります）

5. 休職中の「過ごし方」3つの鉄則

休職が始まった直後、多くの人が「早く回復するために、何かをしなければ」と焦ります。しかし、その焦りこそが回復を遅らせます。

① 「何もしないこと」を仕事にする

休職中の唯一の任務は「脳と体を休めること」 です。資格の勉強や、溜まっていた家事を片付けようとするのは禁物です。脳を使わない、つまり 考え事や決断事を減らすようにゴロゴロ過ごすことが、最も正解に近い と言えます。

② 会社からの連絡を極力遮断する

たとえば「引き継ぎが気になる」「少しだけメールをチェックしよう」という行為は、休止している脳を再び戦闘モードに引き戻してしまいます。会社側にも 「休職期間中は医師の指示により、連絡を控えさせていただきます」 と伝え、緊急連絡先を家族にするなどして、 仕事から完全に切り離された環境 を作りましょう。

③ 罪悪感を「治療」と捉える

罪悪感が湧いてきたら、 「自分は責任感があるから、こう感じるんだな」 と自分を認めてあげてください。そして、 「今の責任は、1日も早く元気になって、いつかまた社会に還元できる状態に戻ることだ」 と考えをシフトさせましょう。

まとめ あなたが休むことは、医師のプロとしての診断です。

最後に、あなたに伝えておきたいことがあります。休職は「脱落」でも「甘え」でもありません。体調の変化を察知し、取り返しのつかない事態になる前に 「適切な医療措置（休養）」が必要 だと、プロフェッショナルである医師が診断したのです。 あなたはそれに従っているだけ です。

「医師の指示」という言葉で淡々と伝える。それでいいのです。しっかり休んでくださいね。