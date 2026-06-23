〈《スクエニ合併のリアル》ドッと笑いが起き、みんなでサボって飲みに行った…現地にいた当事者が明かす「スクウェア」「エニックス」合併発表の日に起きていたこと〉から続く

1996年に発売された初代『ポケットモンスター 赤・緑』。実はその企画開始から発売までには、なんと7年間もの月日が流れていた。その間にゲーム業界は激変し、ポケモンのアイデアは陳腐化しかねない状況にあったという。

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それでもポケモンは世界中を熱狂させることに成功した。いったいなぜなのか。ここではボードゲーム会社ドロッセルマイヤーズ代表、渡辺範明氏の著書『国産RPGクロニクル 物語の革命者たち』（イースト・プレス）の一部を抜粋して紹介する。

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7年の開発期間

「ジャンルを決めないゼロからのゲームデザイン」は志の高いやり方ではありますが、会社の経営上は1本のゲーム開発に時間をかけすぎると、ひたすら出費だけがかさんでいきます。まだ新興ソフトハウスだったゲームフリークの経営を安定させるため、田尻さんたちは大手パブリッシャーからの受注開発をはじめます。1991年12月に発売された『ヨッシーのたまご』は、ゲームフリーク開発・任天堂発売という座組みの第1弾となりました。また他メーカーとも、EPICソニーからは『ジェリーボーイ（*1）』、セガからは『まじかる☆タルるートくん（*2）』を発売するなど、比較的小規模なアクションゲームやパズルゲームを作ることで、外注開発費を稼ぎ会社を維持するだけでなく、開発技術を向上する効果も得ていきます。

*1 1991年にスーパーファミコンで発売された横スクロールアクションゲーム。主人公「ジェリー君」がゼリー状の身体を活かして変形し、敵や障害物を突破してゴールを目指す。開発に伝説的プログラマーのマーク・フリント氏が参加した点や、キャラデザインの杉森健が『ファミリーコンピュータMagazine』でマンガ版を連載したことでも知られる。

*2 1992年にメガドライブで発売された横スクロールアクションゲーム。江川達也の同名マンガを原作とし、魔法使いのタルるートくんが全4ステージを冒険する。「ソードペンまじっくん」による攻撃や物体への命の吹き込み、滑空アクションなど要素は盛りだくさん。アニメ準拠のキャラボイスも搭載され、起動時にTARAKOさんの声で「せーがー」と発声するなど、キャラゲーのお手本である。



『ヨッシーのたまご』。画像は公式サイトより

このようなインターバルを経て「カプセルモンスター（仮）」の開発は再開されますが、最終的に1996年『ポケットモンスター赤・緑』が完成して発売されるまでには、企画開始から7年間もの月日が経っていました。

現在のゲーム開発は当時より遥かに大規模化し、もっと時間のかかっているプロジェクトも多いため、「7年間」にそれほどインパクトを感じない方もいるかもしれません。しかし、当時の「7年間」は、その間にゲームボーイ、スーパーファミコン、プレイステーション（プレステ）とゲームハードが世代交代してしまうほどの長い期間だったのです。ゲーム業界自体がまだ若く激動の時代であった分、業界構造もゲームのトレンドもすっかり様変わりしてしまいました。

実際、1992年9月に発売された『ドラクエ5』にはポケモンに先行し「モンスターを仲間にして育成する」システムが実装されています。つまりポケモンのアイディアは、部分的にはすでに陳腐化してもおかしくない状況にあったのです。

しかし、もちろん、その後に誕生する実際のポケモンは、このように不利な状況を払拭するほどの革新性をもつ作品となっていました。

次の項からは、初代ポケモンのゲームデザインの特徴を、3項目に分けてご説明していきます。

ポケモンのゲームデザイン（1）最終目的はコレクション

ポケモンのゲームデザインの特徴。なんといってもその筆頭は、「ポケモンのコレクションをゲームの最終目的に据えている」という点です。そしてこれこそまさに、先ほどの「交換の動機」の課題解決でもありました。

そもそも子どもの遊びには、昔から「収集」の要素がありました。昭和の時代のメンコ、ベーゴマ、切手、野球選手カード、仮面ライダーカードなどの収集はその代表的なものです。1980年代後半、「ビックリマンチョコ」のおまけだった「ビックリマンシール」は爆発的な人気を博し、社会現象となりました。

実際、田尻さんはポケモンにおける遊びの雛型になっているのは「昆虫採集」だとたびたび発言しています。これも子どもの収集欲によって駆動されている遊びの代表的なものですね。

こういった「収集欲」が普遍的に遊びの動機となり得ることはポケモン以前にも自明でしたが、問題はそのような「収集欲」が、メンコ、カード、昆虫のような「実体」を持たないデジタルデータでも成立するのか?ということでした。ここに誰も確信が持てなかったために、ビデオゲームにおけるコレクション要素はあくまで補助的な動機付けとして扱われ、ゲームシステムの根幹に据えられることは無かったのです。

そして実際、ポケモンに先行して発売された『ドラクエ5』や「女神転生」シリーズ（1作目は1987年9月発売）でもモンスターを仲間にして育成するシステムは搭載されていますが、ゲームの最終目的は最終ボスを倒してシナリオをオールクリアすることで、モンスターのコレクションはあくまでその「手段」という位置づけでした。

ポケモンはここを逆転させ、「シナリオのクリアはあくまでゲームの中間目標であって、真の最終目的はコレクション（ポケモンずかん）の完成である」という新しい価値観を提案したのです。

おそらく開発中には、この動機付けが果たしてプレイヤーを最後まで引っ張るだけの、十分な牽引力を持っているのかどうか、不安も大きかったことでしょう。しかし、そこの価値判断が迫られる局面が開発終盤に訪れます。

ポケモンを30匹までしか保存できないという問題

ゲームボーイのソフトカートリッジには、セーブデータの記録用メモリとしてSRAM（*3）というパーツが使われていました。当時のSRAMの容量は8キロバイトが普通だったのですが、この容量ではプレイヤーが仲間にしたポケモンが30匹までしか保存できない、という問題が判明したのです。

*3 セーブデータを保持するための不揮発性RAM（メモリ）。基板に搭載されたボタン電池により、本体の電源オフ時もデータを維持する。『ポケットモンスター赤・緑』以前にも、『スーパーマリオランド2 6つの金貨』などのソフトで採用例がある。

この「30匹」という数は絶妙に悩ましいラインで、素直にゲームクリアに向けて遊ぶ分には、特に問題ありません。比較対象として、例えば初代ポケモンより後の1998年9月に発売された『ドラゴンクエストモンスターズ（*4）』も、モンスターは20匹しか保存できない（「冬眠」というシステムを利用した場合は最大40 匹）のですが、この制限の中でもモンスターを入れ替えながらプレイすれば、それほど「少ない」という印象はありませんでした。

*4 エニックスから発売されたゲームボーイ用RPG。『ドラゴンクエスト6』の登場人物・テリーの幼少期を描くスピンオフ作品。モンスターの収集・育成という要素は「ポケモン」と共通するが、お馴染みの魔物同士を掛け合わせてより強い個体を生み出す「配合」システムが独自の中毒性を確立した。

実際に発売されたポケモンでも、レギュラーメンバーとしてゲーム攻略に使うのはそのぐらいの数であることが多いので、シナリオクリアには全く問題ない。しかし、このゲームの最大の楽しさがポケモンのコレクションであるとしたらどうなのか？ これはなかなか難しい価値判断になります。

そしてさらに悩ましいことには、実はポケモンにプレイヤーが個別の名前をつける（例えば「ピカチュウ」は「犬」「猫」のような種族名なので、捕まえたピカチュウにプレイヤーが自分なりの「ピカっち」「ピカたろう」のような名前をつける機能）を諦めさえすれば、保存できるポケモン数はずっと増やせる、という選択肢もありました。しかしこれもやはり、それぞれのポケモンに思い入れをもって育成してもらうためには、プレイヤー固有の名づけ機能はオミットしたくない……。

この悩ましい問題にブレイクスルーをもたらしたのは、任天堂のゲーム開発における中心人物、宮本茂さんでした。仕様に悩む田尻さんたちゲームフリークのメンバーに「それで劇的にゲームが変わるのであれば、SRAM容量を32キロバイトに増やしましょう」という提案があったのです。この判断はソフトカートリッジの製造原価を上げることに繋がるため、同じ定価で販売すると仮定すれば、単純に発売元の利益を減らすことになる選択でもありました。その意味で、ソフトメーカーであるゲームフリークには不可能で、当事者の任天堂側にしかできなかった判断だといえます。

ポケモンの保存は一気に240匹にまで増加

この仕様変更により、ポケモンの保存可能数の上限は、一気に240匹にまで増加しました。そして、事実上この仕様変更がポケモンというゲームの最終目的は「コレクション」であると、決定した瞬間ともいえるでしょう。ゲームの最終目的はあくまで「ポケモンずかん」のコンプリートであり、シナリオのクリアはその導入の道筋のような役割になりました。

これこそまさに、ゲーム史にポケモンがもたらした、最も大きな革命です。ポケモンの大ヒットを受けて作られた直接的なフォロワーとしては『デジタルモンスター（*5）』（1997年6月、バンダイ。これはキーチェーンゲーム『たまごっち』の系譜でもあります）、『メダロット（*6）』（1997年11月、イマジニア）、『ドラゴンクエストモンスターズ』（1998年、エニックス）など様々なシリーズがありますが、このような「モンスターを仲間にして戦わせるRPG」という狭いカテゴリーを遥かに超え、「どうぶつの森」シリーズのような生活系ゲームや、多くのオンラインゲーム、スマホ用のソーシャルゲームなど、「最終目的はコレクションであり、クリアによる終了のないゲーム」が大衆に受け入れられる文化的下地を築いたのは、ポケモンが確立したこのゲームスタイルなのです。

*5 人工知能を持ち、仮想空間「デジタルワールド」に住む生命体「デジタルモンスター」を軸とするメディアミックス群。その出発点は、キーホルダーサイズ玩具「たまごっち」（同じくウィズ企画）にバトル要素を加えた「戦うたまごっち」である。その後、家庭用ゲーム版『デジモンワールド』（1999年）がRPGとしてヒット。複数収集や図鑑収集といったポケモン的要素が強まったのは、『デジモンストーリー』（2006年）以降である。

*6 メダルと呼ばれるAIチップを搭載したロボット「メダロット」をパーツ交換でカスタマイズし、「ロボトル」で戦うゲームボーイ用RPG。近未来の日本を舞台に、メダロッター（操縦者）がロボトル大会や事件に挑む。収集・育成・バトルや図鑑要素に加え、2バージョン（カブト／クワガタ）展開もあるためポケモンフォロワーに違いないが、集めるのは腕・足・頭のパーツであり、メカ要素が強い点で差別化に成功している。テレビアニメ（第1期）は根強いファンを持つ。

また、プレイヤーたちへ自然に交換を促すため、『ポケットモンスター赤』『ポケットモンスター緑』という、一部登場ポケモンの種類や、出現比率が部分的に異なる2バージョンのカートリッジを同時発売したことも、ソフトウェア内部のゲームデザインを超えた、プロダクトレベルでの体験デザインとして、挑戦的かつ画期的な試みでした。

ここもやはり、SRAM容量の件と同様、生産流通のコストにダイレクトに影響する部分であるため、任天堂側のチャレンジ精神があってこそ成り立った仕様といえるでしょう。

〈「200万本売れる」ゲームのはずが初回生産わずか23.5万本…“時代遅れのゲーム”だった初代『ポケモン』が爆発的ヒット作になった“意外なきっかけ”〉へ続く

（渡辺 範明／Webオリジナル（外部転載））