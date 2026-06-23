舘ひろし、父・叔父らの職業明かす 自身は「頭が悪かった」と謙遜
俳優・舘ひろしが21日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演。家族の職業を明かした。
【画像】まさかの事実に驚き！舘ひろしが「お世話になった」と明かす…林修の父が関わったCM
番組の冒頭ではインタビュアーの林修が「ご存知なかったらいいんですけど」と前置き「宝酒造の林光一ってご存知ないですか？」と質問。「林さんね、はいはい」と返事する舘に、林は「僕の父です」と告白。意外な接点に舘は「え、本当に!?」「林さんのご子息!?」と目を丸くして驚いていた。
舘と林は共に名古屋出身で元ラグビー部という共通点も。林が「（舘が）千種高校ラグビー部で、僕、東海高校ラグビー部です」と紹介。舘はその事実にも「東海高校ですか!?」とびっくりしていた。
さらに林から「一族、お医者さまだらけの…」と話題を振られた舘は「そうですね」と返事。「僕以外は“舘”と付くのはみんな医者ですね」と親族の職業を明かすと、スタジオはどよめき。
「本来ならお医者様になる可能性もあった？」と尋ねられると、うなずきつつ「でも、頭が悪かったもんですから」と笑ってみせた。テロップとナレーションで、父と叔父も全員医者で厳格な家庭で育った」と紹介された。
なお、TVerで見逃し配信中。
【画像】まさかの事実に驚き！舘ひろしが「お世話になった」と明かす…林修の父が関わったCM
番組の冒頭ではインタビュアーの林修が「ご存知なかったらいいんですけど」と前置き「宝酒造の林光一ってご存知ないですか？」と質問。「林さんね、はいはい」と返事する舘に、林は「僕の父です」と告白。意外な接点に舘は「え、本当に!?」「林さんのご子息!?」と目を丸くして驚いていた。
さらに林から「一族、お医者さまだらけの…」と話題を振られた舘は「そうですね」と返事。「僕以外は“舘”と付くのはみんな医者ですね」と親族の職業を明かすと、スタジオはどよめき。
「本来ならお医者様になる可能性もあった？」と尋ねられると、うなずきつつ「でも、頭が悪かったもんですから」と笑ってみせた。テロップとナレーションで、父と叔父も全員医者で厳格な家庭で育った」と紹介された。
なお、TVerで見逃し配信中。