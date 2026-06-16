◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン―オーストリア（２２日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位のアルゼンチンは、ダラス競技場で同２４位のオーストリアと対戦した。

史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）はＷ杯で最年長ハットトリックを決めた初戦のアルジェリア戦に続き、前半３８分に左足で先制点を決めた。会場の９割を埋めたアルゼンチン・サポーターは総立ちの大盛り上がり。メッシはその前にＰＫを外していたが見事な雪辱だった。早くも今大会４点目でＷ杯通算得点を１７に伸ばし、単独トップに躍り出た。

メッシは初戦を終えてＷ杯通算１６得点。元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録（１６点）に並んでいた。

今大会の主役もやはり“神の子”だ。前回の２２年カタール大会では得点王のＦＷエムバペに次ぐ７得点を挙げ、５度目のＷ杯出場で初めての優勝を経験。伝説的なＦＷマラドーナらがいた１９８６年メキシコ大会以来、３６年ぶり３度目の世界一へ導き、２０１４年のブラジル大会（準優勝）に続く初の２度目の大会ＭＶＰを受賞した。

前回大会の決勝でＷ杯通算２６試合目となり、元ドイツ代表ＭＦマテウスを抜き歴代トップ。この試合が２８試合目の出場となった。世界最優秀選手賞「バロンドール」を史上最多８度受賞したメッシは、衰え知らずの活躍を見せ、チームを１９６２年大会のブラジル以来となる連覇へ導く。

◆Ｗ杯歴代通算得点

（１）１７＝※メッシ（アルゼンチン）

（２）１６＝クローゼ（ドイツ）

（３）１５＝ロナウド（ブラジル）

（４）１４＝ミュラー（西ドイツ）、※エムバペ（フランス）

（６）１３＝フォンテーヌ（フランス）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）ラーン（西ドイツ）※現役

◆メッシの大会別ゴール

▽０６年ドイツＷ杯 １得点（８強）

▽１０年南アフリカＷ杯 ０得点（８強）

▽１４年ブラジルＷ杯 ４得点（準優勝）

▽１８年ロシアＷ杯 １得点（１６強）

▽２２年カタールＷ杯 ７得点（優勝）

◆リオネル・メッシ １９８７年６月２４日、アルゼンチン・ロサリオ生まれ。３８歳。１３歳でスペインに渡りバルセロナと契約。成長ホルモンの分泌異常を治療後、１７歳でトップチームデビュー。スペイン１部得点王８度、欧州ＣＬ得点王６度、バロンドール（世界最優秀選手賞）受賞８度。２１年にパリＳＧ、２３年に米国・マイアミ移籍。０８年北京五輪金メダル、２１年南米選手権優勝、２２年カタールＷ杯優勝。１７０センチ、７２キロ。左利き。