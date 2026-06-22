ロックバンドのボーカルが解説するマイクの真実「THE FIRST TAKE」が四角いマイクを使う理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」が、「【警告】知らないと損するマイクの真実…iPhoneと高級ノイマンで歌い比べたら下手な奴が完全崩壊した神回【2026最新版】」を公開した。動画では、平井拓郎がマイクの種類による違いや、iPhoneのマイクと高級マイクの録り比べを行い、マイクの性能が歌声に与える影響について解説している。



平井はまず、ライブで使われる丸いダイナミックマイクと、「THE FIRST TAKE」などで使われる四角いコンデンサーマイクの違いについて言及。ダイナミックマイクは指向性があり、「周りの音がマイクに被りにくい」ためライブ向けだと語る。一方、コンデンサーマイクは「非常に被る」ほど収音性が高いが、細かいニュアンスまで拾えるため「高音質」であるのが特徴だと説明した。



続いて、iPhoneのマイクと高級オーディオブランド「ノイマン（NEUMANN）」のコンデンサーマイクを用いた歌い比べ企画を実施。平井の歌声を比較すると、iPhoneは情報量が制限された「電話してる音質みたいな」印象を与えるのに対し、ノイマンは「近くて生々しい音を録れる」とその差を明白にした。



さらに、素人のスタッフによる録り比べも敢行。高音質のノイマンで録音すると、ごまかしがきかず「上手い人と下手な人の差が開く」という残酷な結果が浮き彫りとなった。



検証を踏まえ、平井は「THE FIRST TAKEは絶対にコンデンサーがいいって思いました」と納得の表情を見せた。家で音楽を録音して配信するなら「コンデンサーマイクで録るのがベター」と結論付け、マイクの性能が表現力にいかに直結するかを証明する動画となった。