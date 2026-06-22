喉の不調のため活動を休止していたtimeleszの菊池風磨（31）が22日までに更新されたYouTube「よにのちゃんねる」の動画で復帰。休養期間中の変化について語った。

菊池は4月22日に喉の不調のため一定期間活動を休止し、治療に専念すると発表。今月1日に活動再開を発表していた。

動画内では二宮和也とHey！Say！JUMPの山田涼介とともに、喉の病気や風邪にご利益がある神社を訪問。ファンが菊池の回復を願う絵馬が多くあり、「皆さんのおかげでバッチリ治りました」と感謝した。

移動中の車内で、以前と変わらず軽快なトークを見せる菊池は「声も変わらず、歌も平気」と現在のコンディションを明かした。

また、二宮から「痩せた?」と聞かれると、「痩せましたね」と即答。「7、8キロいきましたよ」と体重が7、8キロ減ったことを告白。「（食べ物を）喉通せなくて、栄養は点滴で入れてましたよ」と説明し、徐々に流動食的な食事に移行したことを振り返った。

体重の変化に、山田も「そんなに?」と驚きの表情。菊池は「唐揚げとか辛い物とか食えなかったです」としながらも、現在は「もうバックバクで」と回復したことを改めて報告した。