木村拓哉、全身ユニクロで“1週間コーデ”挑戦「むずいね」 流行りアイテム＆機能の進化に驚き
俳優の木村拓哉（53）が20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ユニクロ店舗を訪れ、全身ユニクロのアイテムのみを使った「1週間コーディネート」を組んだ。
【動画】全身ユニクロで“1週間コーデ”に挑戦した木村拓哉
海外に滞在している際は、宿泊先や美味しい飲食店と並んで「ユニクロの場所は速攻調べる」というほど、ブランドへ信頼を寄せる木村。
しかし、いざ「1週間分」を組むとなると話は別。今期のラインナップでは靴の種類が限られていることや、バンダナやスカーフの取り扱いがないことに「マジか」「むずいね」と苦笑いする場面も見られた。
世間のトレンドに寄せるべきか、自分を貫くべきかという葛藤に対しては、「俺は貫きます」と断言。トレンドのスウェットセットアップに注目しつつも、自分のスタイルを崩さない姿勢を見せている。
店内を回る中で、木村が特に驚きを見せたのがアイテムの進化だ。「ウルトラストレッチジーンズ」には、その伸縮性に「すっごい柔らかい」と感銘を受け、これならダンサーも踊れると太鼓判を押した。「エアリズム素材」のポロシャツなどの“トゥルトゥル系”素材の肌触りなども絶賛。バッグは実用的なデザインを評価し、カーキ色をチョイスした。
スタッフと軽妙なやり取りを交わしながら、こだわりのコーディネートを組んでいった木村。妥協を許さない姿勢で選び抜かれた“木村拓哉流・ユニクロ1週間コーデ”がどのような完成形を見せるのか。コーディネートの全貌は次回の動画で公開される予定。今回の動画の最後にも、全身合わせた撮影カットがいくつか披露されている。
【動画】全身ユニクロで“1週間コーデ”に挑戦した木村拓哉
海外に滞在している際は、宿泊先や美味しい飲食店と並んで「ユニクロの場所は速攻調べる」というほど、ブランドへ信頼を寄せる木村。
しかし、いざ「1週間分」を組むとなると話は別。今期のラインナップでは靴の種類が限られていることや、バンダナやスカーフの取り扱いがないことに「マジか」「むずいね」と苦笑いする場面も見られた。
店内を回る中で、木村が特に驚きを見せたのがアイテムの進化だ。「ウルトラストレッチジーンズ」には、その伸縮性に「すっごい柔らかい」と感銘を受け、これならダンサーも踊れると太鼓判を押した。「エアリズム素材」のポロシャツなどの“トゥルトゥル系”素材の肌触りなども絶賛。バッグは実用的なデザインを評価し、カーキ色をチョイスした。
スタッフと軽妙なやり取りを交わしながら、こだわりのコーディネートを組んでいった木村。妥協を許さない姿勢で選び抜かれた“木村拓哉流・ユニクロ1週間コーデ”がどのような完成形を見せるのか。コーディネートの全貌は次回の動画で公開される予定。今回の動画の最後にも、全身合わせた撮影カットがいくつか披露されている。