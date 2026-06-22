目黒蓮の現場に向井康二が差し入れを持参！坂本商店の前での肩組みショットに「こーじ照れ屋でかわいい」「めめうれしそう」「くっついてて尊い」

【写真】目黒蓮と向井康二の肩組みショット／目黒蓮の『SAKAMOTO DAYS』現場を深澤辰哉が来訪

Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の監督・福田雄一がXで、向井康二が撮影現場に訪れた際の写真＆エピソードを公開している。

■「『たまたまゴルフ場が近かったんで寄りました』って言う向井くんがもの凄い照れ屋さんに見えたのは僕だけかな？」という福田視点のコメントも

福田は「今夜は向井くん、ご来訪の巻！！」と添えて2枚の写真を公開。

目黒が演じる坂本太郎が営む“坂本商店”の撮影セットの前で、銀髪ロングヘア＆黒Tシャツ姿の目黒が、黒ポロシャツのゴルフウェア姿の向井の肩を組みニッコリ。向井はダイアンの津田篤宏の持ちギャグであり、向井のネタとしてもお馴染みの“ゴイゴイスー”ポーズをキメている。

2枚目は目黒と向井が福田を挟んだ3ショットになっている。

福田は

「向井くんがゴルフウェアみたいなのは、ゴルフ帰りだからです。『たまたまゴルフ場が近かったんで寄りました』って言う向井くんがもの凄い照れ屋さんに見えたのは僕だけかな？」

と印象を綴っている。

さらに

「『近所のお団子屋さんで差し入れ買って来たんですけど、そんなに数なかったんで、ひとりひとつまでですよーっ！』って叫んで、スタッフを笑わせてくれたりして。ずっと目黒くんと一緒に監督ベースの僕の横で話してくれていて、そのトークでずっと笑わされてましたよ」

と、向井のキャラクターや仲睦まじいふたりの様子が伝わるエピソードを明かしている。

コメント欄には「久しぶりのめめこじ最高」「磁石みたいにくっついてて尊い」「仲良しエピソードうれしいです」「こーじ照れ屋でかわいい」「めめうれしそうな笑顔」「スノのメンバー愛はすごい！」などといったファンの声が続々と到着。

なお福田は以前、深澤辰哉が撮影現場を訪れた際の写真＆エピソードも公開している。

■“坂本商店”前で撮影された目黒＆向井のオフショット

向井は撮影現場にお団子を差し入れ。

■『SAKAMOTO DAYS』目黒の撮影現場を訪れた深澤

ふたりで簡易チェアに座った笑顔ショット。