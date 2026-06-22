神戸市中央区のマンションの一室で20日、冷凍庫から損壊された男性の遺体が見つかった事件で、遺体が入っていた冷凍庫には電源が入っていなかったことが、捜査関係者への取材で分かりました。

【写真を見る】【速報】「異臭がする」との通報きっかけで発見の男性遺体 入れられた大型冷凍庫に電源入っておらず 損壊され腐敗進む 神戸・中央区のマンション

20日午後0時半前、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で、大型冷凍庫の中から男性の遺体が見つかりました。

遺体は成人男性で、着衣はあったものの損壊され、腐敗が進んでいて、部屋の玄関扉は施錠されていたということです。

発見のきっかけは、「異臭がする」との住民の連絡を受けた管理会社が警察に通報したことでした。

捜査関係者によりますと、警察官が部屋を訪れて遺体を発見した際、冷凍庫には電源が入っていなかったということです。

警察は22日午後、司法解剖を行って男性が死亡した経緯と身元を調べるとともに、死体損壊や死体遺棄容疑を視野に捜査しています。