値上げラッシュの今、《1杯290円》を貫くラーメン店があった…「売価をあげるのは自分勝手」経営者の信念

スーパー、飲食店、娯楽施設と、さまざまな場所で値上げが続いている。6月は「906品目」が値上げするなど、止まらない物価高騰が、私たちの財布を直撃している。

日々のランチ代も外食をすれば1000円を覚悟しなくてはいけない時代を迎えており、節約に苦慮することも多いはずだ。

そんな現代に、ラーメンを1杯290円で提供する店がある。福岡県内に9店舗を展開する「博多ラーメン はかたや」だ。

当然、原価も上がっているはずだが、290円の激安価格を堅持する思いとは。同店を運営する昭和食品工業株式会社の社長である澄川誠氏を直撃した。

「原価と売価に因果関係はない」290円にかける信念

昭和51年に1号店がオープンした「博多ラーメン はかたや」は、福岡県内の主に幹線道路沿いに店を構える、地元では「はかラー」の通称で老若男女に親しまれるラーメン屋だ。創業当初からラーメン1杯290円を貫いている。

なぜ、この時代に290円という安価でラーメンを提供するのか。そこには、社長である澄川氏の一つの信念があった。

「他の地域では違うかもしれませんが、福岡の人間にとってラーメンは日常食。それが高い値段だと、たまにしか食べられない“特別”なものになってしまいますよね。そのため、安さを大事にしています。今の『週刊少年ジャンプ』がだいたい300円前後ですか。週に一度でも気軽に購入できる週刊誌と同じ感覚でラーメンを楽しんでもらいたいと願っています」（澄川氏、以下「」も）

確かにこの値段であれば、学生でもマンガ雑誌を買うような気軽さでラーメンを食べられる。

澄川氏の言うように、福岡で育った筆者にとって、ラーメンは日常食だった。学校帰りなどに友人らとラーメンを気軽に食べており、食べ盛りの頃には「おやつ以上、食事未満」といった位置付けで、生活に密着していたように感じている。

しかし、同業他社では原価高騰のあおりを受けて、値上げを余儀なくされるケースが多く、気軽さは希薄になりつつある。澄川氏はこの状況をどう見ているのか。

「まず、原価が上がったから売価をあげるというのが間違いです。原価と売価には因果関係はないんですよ。売価は、お客さん（市場）が決めるものなので、原価が上がったからといって売価をあげるのは自分勝手だと私は思います」

ライバルがいない“一人勝ち”状態だった

澄川氏は「原価と売価に因果関係がない」と話すが、原価率が上がれば1杯あたりの利益が落ちることは間違いない。その点は、経営上どのようにコントロールしているのだろうか。

「もちろん1杯の利益率は下がりますが、売り上げ杯数が増えれば、利益は上がります。他の店が値上げをすれば、うちは何もしなくてもお客さんが増えます。物価は上がっても給料が上がっていない人がほとんどの時代、値上げしたら客数が減るのは当たり前ですよね。うちは値段を変えていないだけで、いつの間にかライバルがいなくなったということです」

世間のあらゆるものが値上がりする中で、長年290円を掲げ続けていると、その存在感は一層増してきたというわけだ。

「額面上はずっと290円ですが、これは実質値下げなんですよ。消費税がなかった時代から290円でしたが、平成元年（1989年）に消費税が3％になって5・8・10％と上がってきても変わらず290円のままなので、税額分は安くなっています」

290円という安さでラーメンを提供し続けるのは、同社の利益だけでなく社会貢献の意味もあると澄川氏は続ける。

「会社とは社会貢献をすべき存在だと考えています。今、外食で昼ご飯を食べようとすると、700〜800円は当たり前で、少し気を抜くと1000円を超えますよね。うちの客単価はだいたい400円くらいです。800円の昼ご飯を、週に2回うちのラーメンにしたら月に3000円くらい浮くわけです。お客さんはそのお金で他のことができる。それが、人や社会の豊かさを生むのです」

「安さ」で社会貢献を実現する

浮いた3000円を、さらに自社に使って欲しいわけではなく、社会に回して欲しいという澄川氏の思い。これは、アメリカではすでに実践されている例もあるのだとか。

「アメリカに行くと、スーパーマーケットは照明が暗いんです。その方が落ち着いて買い物ができるから、買い忘れが少なくなる。すると、週4回の来店を週3回に抑えられ、空いた時間で他のことができるのです。日本は逆で、店を明るく賑やかにして購買意欲を喚起しようとしています。すべてがそうであるとは思っていませんが、『自分のところが儲かる』ばかりではいけないと考えています」

物価高で、もはや「値上げが当たり前」ともいえる現代で、驚くべき290円の激安ラーメンを提供する「博多ラーメン はかたや」。そこには、経営に対する社長の理念と、福岡県民における博多ラーメン文化の立ち位置を守ろうとする信念があったのだ。

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