『あかね噺』第2期制作で来年1月放送！前座修業篇PV解禁 追加キャスト発表で大塚芳忠、置鮎龍太郎、中博史、田村睦心、三木眞一郎、関智一
テレビアニメ『あかね噺』第2期「前座修業篇」が制作されることが決定し、2027年1月よりテレビ朝日系にて放送されることが発表された。第2期PVも公開され、第1期の最終話で初登場した新キャラの追加キャスト情報も解禁となり、柏家三禄役を大塚芳忠、椿家正明役を置鮎龍太郎、三明亭円相役を中博史、蘭彩歌うらら役を田村睦心、喧風亭流雲役を三木眞一郎、今昔亭ちょう朝役を関智一が務めた。
【動画】新キャラ登場！公開された『あかね噺』第2期「前座修業篇」PV
第2期は、高校を卒業し、いよいよ阿良川志ぐまの正式な弟子として入門を許可された朱音が、「阿良川あかね」として落語家への道を歩み始める「前座修業篇」を描き、落語界の最高位“真打”を目指して突き進む朱音の物語が展開される。
同作は『週刊少年ジャンプ』で2022年2月から連載がスタートした漫画が原作で、幼い頃、父の魔法の様な落語に魅せられた朱音が、父のある一席を機に自身も噺家としての道を歩み始める物語。17歳になった朱音が目指すのは落語界の最高位「真打」になること。一流の技量を習得するため、様々な試練を乗り越えていく朱音の姿を描く。
「マンガ大賞2023」第2位、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第3位など、数々の漫画賞にランクイン。また、漫画の魅力を伝えるために林家木久扇、柳家喬太郎ら8人の落語家が出演する特別PVも公開されるなど、落語家、日本落語協会、浅草演芸ホールも協力する本格落語漫画となっている。
■柏家三禄役：大塚芳忠コメント
わたくしこの度、当作品におきまして、柏家三禄というお役をやらせていただくことになりました。何しろ、人間国宝であり最大派閥の頂点に立つ大真打ということで大変重いキャラクターでございます。今から身の引き締まる思いで緊張の極みではありますが、精一杯務めさせて頂きます。どうぞ宜しくお頼み申し上げます。
■椿家正明役：置鮎龍太郎コメント
この度、椿屋正明役を仰せつかりました。落語家の師匠的なポジションの役を担当するなんて、畏れ多い事ではありますが、早速初めての末広亭へ潜入して参りました。原作では先の先の先に、そんなシーンもありますしね。原作も読破！オンエアを見ながら気持ちを高めて参りますよ♪
■三明亭円相役：中博史コメント
今回、”三明亭円相”という噺家さんを演らせていただく事になりまして”三明亭円相”についてモデルは誰なのか？と調べたら『三遊亭圓生』とあったので驚きました！というのも、圓生さんは、自分が最も好きな落語家だからです。個人的に、何話もDVDに収録していて中でも、『怪談牡丹灯籠』の『栗橋宿』などは実に引き込まれます！“おみね”が、馬方の久蔵に酒をご馳走して、亭主の浮気を聞き出すくだりはお見事！と言いたい見せ場ですね！話の初めに、蓋のついたお茶を飲むのも、実に”味”があって観ていて気持ちいいです。『死神』もいいですね。興味のある方は、是非観てみて下さいませ。
■蘭彩歌うらら役：田村睦心
蘭彩歌うらら役を務めさせていただきます。うらら師匠は美しく華やかなだけでなく、芸に人生を懸ける覚悟と迫力を持った方だと感じています。その凛とした強さや色香を表現できるよう、アフレコでも丁寧に収録していただいています。落語のお稽古も緊張しますが楽しみです！素敵なうらら師匠をお届けできるように頑張ります！
■喧風亭流雲役：三木眞一郎
子供の頃に、好きでよくテレビで拝見させていただいていた「落語」。その世界に、登場人物の一人の声として参加させていただけるコト、とても嬉しく、とても楽しみです。よろしくお願いいたします。
■今昔亭ちょう朝役：関智一
今回、今昔亭ちょう朝役を担当させていただきます、関智一です。落語好きで、放送開始からリアタイしてました(笑)人間ドラマが熱く、自分の新人時代と重なるところもあって、毎週引き込まれて見てます！個性あふれる噺家の一人として、ちょう朝の魅力をしっかりお届けできるよう全力で務めさせて頂きます。放送をどうぞお楽しみに！
第2期は、高校を卒業し、いよいよ阿良川志ぐまの正式な弟子として入門を許可された朱音が、「阿良川あかね」として落語家への道を歩み始める「前座修業篇」を描き、落語界の最高位“真打”を目指して突き進む朱音の物語が展開される。
同作は『週刊少年ジャンプ』で2022年2月から連載がスタートした漫画が原作で、幼い頃、父の魔法の様な落語に魅せられた朱音が、父のある一席を機に自身も噺家としての道を歩み始める物語。17歳になった朱音が目指すのは落語界の最高位「真打」になること。一流の技量を習得するため、様々な試練を乗り越えていく朱音の姿を描く。
「マンガ大賞2023」第2位、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第3位など、数々の漫画賞にランクイン。また、漫画の魅力を伝えるために林家木久扇、柳家喬太郎ら8人の落語家が出演する特別PVも公開されるなど、落語家、日本落語協会、浅草演芸ホールも協力する本格落語漫画となっている。
■柏家三禄役：大塚芳忠コメント
わたくしこの度、当作品におきまして、柏家三禄というお役をやらせていただくことになりました。何しろ、人間国宝であり最大派閥の頂点に立つ大真打ということで大変重いキャラクターでございます。今から身の引き締まる思いで緊張の極みではありますが、精一杯務めさせて頂きます。どうぞ宜しくお頼み申し上げます。
■椿家正明役：置鮎龍太郎コメント
この度、椿屋正明役を仰せつかりました。落語家の師匠的なポジションの役を担当するなんて、畏れ多い事ではありますが、早速初めての末広亭へ潜入して参りました。原作では先の先の先に、そんなシーンもありますしね。原作も読破！オンエアを見ながら気持ちを高めて参りますよ♪
■三明亭円相役：中博史コメント
今回、”三明亭円相”という噺家さんを演らせていただく事になりまして”三明亭円相”についてモデルは誰なのか？と調べたら『三遊亭圓生』とあったので驚きました！というのも、圓生さんは、自分が最も好きな落語家だからです。個人的に、何話もDVDに収録していて中でも、『怪談牡丹灯籠』の『栗橋宿』などは実に引き込まれます！“おみね”が、馬方の久蔵に酒をご馳走して、亭主の浮気を聞き出すくだりはお見事！と言いたい見せ場ですね！話の初めに、蓋のついたお茶を飲むのも、実に”味”があって観ていて気持ちいいです。『死神』もいいですね。興味のある方は、是非観てみて下さいませ。
■蘭彩歌うらら役：田村睦心
蘭彩歌うらら役を務めさせていただきます。うらら師匠は美しく華やかなだけでなく、芸に人生を懸ける覚悟と迫力を持った方だと感じています。その凛とした強さや色香を表現できるよう、アフレコでも丁寧に収録していただいています。落語のお稽古も緊張しますが楽しみです！素敵なうらら師匠をお届けできるように頑張ります！
■喧風亭流雲役：三木眞一郎
子供の頃に、好きでよくテレビで拝見させていただいていた「落語」。その世界に、登場人物の一人の声として参加させていただけるコト、とても嬉しく、とても楽しみです。よろしくお願いいたします。
■今昔亭ちょう朝役：関智一
今回、今昔亭ちょう朝役を担当させていただきます、関智一です。落語好きで、放送開始からリアタイしてました(笑)人間ドラマが熱く、自分の新人時代と重なるところもあって、毎週引き込まれて見てます！個性あふれる噺家の一人として、ちょう朝の魅力をしっかりお届けできるよう全力で務めさせて頂きます。放送をどうぞお楽しみに！
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