きんでんの主将は引き続きOH谷川結人！ 庄司練と森山陸人が副主将に就任

19日（金）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のきんでんトリニティーブリッツ、2026-27シーズンのキャプテン、副キャプテンをクラブ公式サイトで発表した。

キャプテンは2025-26シーズンに引き続き、アウトサイドヒッターの谷川結人（28）が務める。また、副キャプテンにはミドルブロッカーの庄司練（28）とリベロの森山陸人（25）が就任した。

2026-27シーズンは、新たに設立される「SV.LEAGUE GROWTH（SV グロース）」に参入するきんでん。新体制のもと、どのようなチームが作り上げられるのか、注目が集まる。なお、キャプテン、副キャプテンを務める3選手はクラブを通してコメントしている。

■谷川結人

「昨シーズンはたくさんのご声援、本当にありがとうございました。今シーズンもキャプテンを務めさせていただくことになり、改めて覚悟を持ってチームを引っ張りたいと思います。また、新リーグのSV.LEAGUE GROWTHに参入することができ、チーム関係者の方々、いつも応援してくださる方々に本当に感謝しております。チームとしてはこれまでに無い大きな転換期であり、プレッシャーのかかるシーズンになりますが、このようなタイミングでキャプテンを務めさせていただくことに誇りを持ち、素晴らしい結果を残せるようチーム一丸となり頑張りますので、引き続きご声援をよろしくお願いします」

■庄司練

「このたび、副キャプテンを務めることになりました。まだまだ未熟ではありますが、キャプテンを支えながら、チーム全体がより良い方向へ進めるよう全力を尽くします。一人ひとりが力を発揮できる雰囲気づくりを大切にし、どんな時も前向きに粘り強く戦えるチームを目指していきたいです。応援してくださる皆さんへの感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しできるよう頑張ります。これからよろしくお願いします」

■森山陸人

「今シーズン、副キャプテンを務めさせていただくことになりました森山です。SVGリーグにとって新たなスタートの年でもある今シーズン、これまで以上にいい結果が残せるよう、そして会場に足を運んでくださる皆さまに応援していただけるチームになれるよう、精一杯取り組んでまいります。今シーズンもご声援のほど、よろしくお願いします」

この投稿をInstagramで見る きんでんトリニティーブリッツ/Kinden Trinityblitzs(@k.trinityblitzs)がシェアした投稿

この投稿をInstagramで見る きんでんトリニティーブリッツ/Kinden Trinityblitzs(@k.trinityblitzs)がシェアした投稿