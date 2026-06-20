7⽉4⽇（⼟）あさ9時からテレ東系列にて放送が始まるテレビシリーズ最新作『ウルトラマンテオ』。

ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作の放送を前に、『ウルトラマンテオ 直前スペシャル』と『シリーズ６０周年記念 ウルトラヒーロークイズ』の特番豪華2本⽴てで放送する。

『ウルトラマンテオ 直前スペシャル』では『ウルトラマンテオ』をより楽しむための⾒どころを徹底紹介︕新ヒーロー・ウルトラマンテオや、物語をおりなすメインキャストを初公開となる映像を交えて紹介しつつ、テオの特徴にリンクするウルトラヒーローたちの物語を、貴重な映像とともにお届けする。懐かしのウルトラマンから名シーンも登場する。

さらに、『ウルトラマンシリーズ６０周年記念 ウルトラヒーロークイズ』と題し、『ウルトラマンコスモス』で主⼈公・春野ムサシを演じた杉浦太陽、⾃らを“ウル活⼥⼦”としてウルトラ沼にハマりつつある⼈気芸⼈・Ａマッソ加納が、ウルトラマン愛あふれるクイズに挑戦する。出題するのは、ウルトラマン検定1級を持つウルトラマン⼤好き芸⼈・荒井義久。現在、ひらかたパークで開催中の「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」を舞台に、世代を超えたウルトラマン・クイズにチャレンジする。

親⼦でウルトラマンを愛する杉浦の⽌まらないトークに、これまで知らなかった作品の新たな魅⼒を発⾒する加納。知られざるエピソードを随所に散りばめる荒井の⾖知識も必⾒。

最新作『ウルトラマンテオ』の主⼈公・光⽯イブキを演じる岩崎碧も登場し、あの怪獣に襲われる出演者を救う！？テオとコスモスが奇跡の共演！最後まで⽬が離せない、笑いあり、感動ありの特番を、TVerなどの⾒逃し配信もあわせて楽しんで。

特番その①

ウルトラマンテオ 直前スペシャル

6⽉27⽇（⼟）あさ9時00分～9時30分

テレ東系列

岩崎碧、神⾕天⾳、中⽥乃愛、上村侑、森本⻯⾺、福島リラ ／ マキタスポーツ

特番その②

ウルトラマンシリーズ６０周年記念 ウルトラヒーロークイズ

6⽉27⽇（⼟）あさ9時30分～10時00分

テレ東系列

杉浦太陽、荒井義久、加納（Aマッソ）、岩崎碧

ウルトラマンシリーズ60周年記念作品『ウルトラマンテオ』作品あらすじ。

ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は、「故郷の星を失った独りぼっちの⻘き巨⼈」の物語。⼀⼈の宇宙⼈がヒーローとして成⻑する様⼦を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「⼈とウルトラマン・怪獣・宇宙⼈。種の異なる者同⼠が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け⼊れ、⼿を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマだ。

【キャスト】

光⽯イブキ：岩崎碧

⾵間エマ：神⾕天⾳

和泉カンナ：中⽥乃愛

⽕浦リンタロウ：上村侑

苫⽶地ワタル：森本⻯⾺

美濃部順平：マキタスポーツ

志賀今⽇⼦：福島リラ

声の出演：⼩林ゆう

ほか