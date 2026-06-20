【ペパーミントの日】おうちで手軽にチョコミントフェス！爽快＆あま〜い簡単レシピ

6月20日は「ペパーミントの日」♪ 今年は、おうちで「チョコミントフェス」を開催してみませんか？市販のスイーツもいいけれど、手作りならではのおいしさは格別。記事ではおうちで作れる、チョコミントレシピを紹介します！ チョコミン党の方は必見ですよ。

6月20日は「ペパーミントの日」！

毎年6月20日は「ペパーミントの日」です。この記念日は、ハッカの産地・北海道北見市のまちづくり研究会が、ハッカのPRを目的に制定したもの。日付は、6月の北海道がハッカのように爽やかな気候であることと、「20日（はつか）」と「はっか」の語呂合わせから決められました。





初夏を感じるこの季節、ペパーミントの日をきっかけにしておうちでチョコミントフェスを開催してみませんか？

「ペパーミントの日」に作りたい！チョコミントスイーツ4選

チョコミントアイスの簡単ティラミス

市販のチョコミントアイスで作れる、夏にぴったりのティラミスレシピをご紹介します。クリームチーズの濃厚なコクとチョコミントの爽快感が相性抜群！



調理時間もわずか10分と簡単です♪ ザクザク食感とクリーミーな味わいを楽しみましょう。

・クリームチーズ……100g

・砂糖……大さじ1

・チョコミントアイス……180ml

・オレオ……6枚

・ホイップクリーム……適量

・オレオ(トッピング用) ……適量

・クリームチーズは室温に戻しておく。

1. ボウルにクリームチーズと砂糖を加えて、泡だて器で混ぜ合わせる。



2. チョコミントアイスを加えてさらに混ぜ合わせ、冷凍庫に入れて1時間ほど冷やし固める。



3. オレオはジップロックに入れて麺棒などで砕く。



4. カップに砕いたオレオと2を交互に重ねる。仕上げにホイップクリーム、オレオ（トッピング用）で飾りつけて完成。

チョコミントアイスの簡単ティラミス｜Instagram （＠haruho_gram）チョコミントパウンドケーキ

色合い爽やかなチョコミントパウンドケーキも、おうちで簡単に作れます。市販のミックス粉を使えば、スイーツ作りが苦手な方でも失敗知らずですよ♪



ミントシロップとミントエッセンスで爽やかな風味と色合いをプラスし、大小2種類のチョコチップで食感のアクセントをつけています。外はカリッと香ばしく、中はしっとりふわふわな焼き上がりに。見た目も華やかなので、チョコミントフェスの主役スイーツにぴったりです！

チョコミントパウンドケーキ｜Instagram（@__pi_no_co__）チョコミントパン

ミントリキュールの代わりに、なんと「のど飴」を使ったアイデア満載のチョコミントパンです。＠teikuuhikou_kitchenさんが試作を6回重ねて完成したという渾身のレシピは、スーッと爽快な後味が魅力！



生地を混ぜて発酵させたら、トースターで焼くだけの手軽さも嬉しいポイントです。たっぷりの刻みチョコの甘さと、ミントの清涼感が相性抜群。身近な材料で作れるので、ぜひ試してみてください♪

チョコミントパン｜Instagram（@teikuuhikou_kitchen）チョコミントシフォン

チョコミン党にはたまらない「チョコミントシフォンケーキ」です。オーブンで焼いてもミントの爽やかな香りがしっかりと残る本格的な仕上がりを楽しめます。



ふわふわの生地に散りばめられたチョコの甘さが絶妙にマッチ！ @smaif.13さんのレシピで、至福のカフェタイムをお楽しみください。

チョコミントシフォン｜Instagram（@smaif.13）

【編集部レポ】クリスピークリームドーナツ ファンが選んだ“推しドーナツ”１位は…？

クリスピー・クリーム・ドーナツの復刻総選挙で1位に輝いた『ミント チョコ ケーキ』をはじめ、歴代の人気ドーナツ5種が期間限定で復活中！



「復活してほしい！」という多くの声を集めた『ミント チョコ ケーキ』は、爽やかなミント風味とチョコレートの組み合わせが楽しめる、チョコミント好きにはたまらない一品です。



そのほか、根強いファンを持つ『ロータス ビスコフ ホワイトクリーム』、SNSでも話題になった『アザラシ カスタード』、大人の味わいが楽しめる『ティラミス クリーム』と『ニューヨーク チーズケーキ』も登場します。



懐かしさを感じる方も、初めて出合う方も楽しめるラインアップです。

販売終了まであとわずか！ 6月23日（火）までの予定なので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪

総投票数8万票超え！ファンが選んだ“推しドーナツ”上位5品が復刻販売！ - クリスピー・クリーム・ドーナツ

手作りスイーツで おうち「チョコミントフェス」を楽しもう♪

今年の「ペパーミントの日」は、おうちでチョコミントフェスを開催して、爽快&あま〜い至福の時間を満喫してみませんか？



蒸し暑い季節も、爽やかなチョコミントスイーツならパクパク食べられそう♪ ぜひ気になったレシピに挑戦して、素敵なおうちカフェを楽しんでください。