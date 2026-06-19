この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ぷらぼっち研究所 -ぷら研-」が、「【ガンプラ】白化させない切り方&ゲート処理を解説！初心者でも超簡単なテクニックです！【片刃ニッパーは使いません】」と題した動画を公開した。動画では、ガンプラをはじめとするプラモデル制作において、パーツを切り離す際に切断面が白くなってしまう「白化」を防ぐための基本的な切り方と、ゲート処理のテクニックを丁寧に解説している。



動画の冒頭で所長は、白化が起こるメカニズムについて言及。ニッパーでプラスチックを切断する際、刃の厚みによって素材が左右に押し広げられることで、内部の分子結合が引き伸ばされて微細な隙間が生じ、そこに光が乱反射することで白く見えると説明した。そのため、刃が薄いニッパーを使用するほどプラスチックへの変形を抑えられ、白化を防ぎやすくなるという。



作業に必要な道具としては、安価な両刃ニッパーと、デザインナイフまたはカッターナイフの2点を推奨している。高価な片刃ニッパーを使わずに白化を防ぐ方法として、所長は具体的な3つのステップを実演した。



まず、初心者がやりがちな「パーツのキワでいきなり切る」という行為は、力が一箇所に集中して白化の原因になるため避けるべきだと指摘。正しい手順としては、パーツとランナーを繋ぐ「ゲート」を少し残した状態で切り出すことが重要だという。次に、パーツに残ったゲートをもう一度ニッパーで切る「2度切り」を行うが、ここでも完全に切り落とさず、わずかにゲートを残すのがポイントだ。



そして最後に、残ったわずかなゲートをデザインナイフやカッターナイフで削り取る。ナイフの刃を垂直に当てるのではなく、斜めにスライドさせるように少しずつ削ることで、プラスチックへの負担を最小限に抑え、白化を綺麗に防ぐことができると語った。



さらに動画の終盤では、より完璧な仕上がりを求める人向けに、スポンジヤスリを使った表面処理の手順も紹介。厚さ10mmのスポンジヤスリを使用し、まずは600番で表面の凹凸を平らに整え、次に4000番で磨き上げることで、プラスチック本来の自然なツヤ感を取り戻せると解説している。



高価な専用工具に頼らず、手順を工夫するだけで劇的に仕上がりが向上するこのテクニック。これからプラモデル制作を始める初心者や、パーツの白化に悩んでいたモデラーにとって、すぐに試したくなる非常に実用的なメソッドと言えるだろう。