「隙間があったら入れてしまう」はNG？散らかるリビングを激変させるプロの整理術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お片付けコンシェルジュの伊坪美和が、YouTubeチャンネル「お片付けコンシェルジュいつぼチャンネル」にて、「#103【危険度MAX!!】足の踏み場ゼロ、リビングお片づけ」と題した動画を公開した。モノで溢れかえった戸建てのリビングを、家族でゆっくりくつろげる空間へと改善するプロの整理術を紹介している。



今回の依頼者は、夫婦と小学生の娘からなる3人家族。リビングには夫・てっぺいさんの趣味のピンバッジなど、細々としたモノが散乱していた。テーブルの下などに「隙間があったら入れてしまう」という状態に対し、伊坪は「余裕を持たないと」と指摘し、「魔の隙間」の片付けに着手した。



解決策として伊坪は、薬は無印良品のケースに、おもちゃや文具・工具などはそれぞれ分けて収納するという細かな分類方針を立てた。さらに、ニトリの黒いカラーボックスと引き出しを組み立てて導入し、部屋に馴染ませつつ細かいモノの定位置を作る工夫を見せた。



その後、帰宅したてっぺいさんが自身のモノの仕分けを開始。古い携帯電話やイヤホン、プロレスのグッズ、領収書などを一つずつ確認した。古い領収書は保管場所へ移動させ、期限切れのモノは処分、さらに新品未開封のモノはフリマアプリでの売却を決めるなど、着実にモノの量を減らしていく様子が収められている。



動画の終盤では、足の踏み場もなかったリビングやキッチンがスッキリと整理されたビフォーアフターの映像が公開された。隙間を埋めるのではなく、モノの定位置を明確に決めるプロの手法は、リバウンドしない快適な部屋作りへのヒントになるだろう。