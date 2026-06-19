整理収納アドバイザーが実践！「行動別のカテゴリー分け」で物置きガレージが劇的変化

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「【お家丸ごと２日で大改造！】片付けで家族と暮らしが変わる瞬間」と題した動画を公開した。動画では、整理収納アドバイザーの安田みらい氏、池田志保氏、河原林はるか氏が協力し、物で溢れかえったガレージと2階の各部屋を片付ける様子が収められている。



玄関横にあるガレージは、子どもの成長とともに物が増え続け、奥まで歩けないほど「きゅうきゅうに詰め込まれていた」という。安田氏らはまず、棚に収められている物をすべて取り出し、要不要の選別を開始。三輪車や車のパーツなど、子どもたちや家族に確認を取りながら作業を進めていった。



空になった棚のレイアウトを変更する際、安田氏は「行動とともにカテゴリー分けをすることで、物がとても取り出しやすくなります」と解説。手前の棚には子どもたちの遊び道具、奥には車関係のアイテム、右側にはキャンプ用品といった具合に、使用シーンに合わせて物の定位置を設定した。また、動画後半では2階の各部屋のビフォーアフターも紹介。物置き状態だった部屋は、一つ一つの物と向き合い「いる・いらない」を判断したことで、ピアノを弾いたり漫画を読んだりできるくつろぎスペースへと生まれ変わった。



約5時間に及ぶガレージの片付けを終え、奥様は「キャンプの準備が楽ちんになります」とコメント。長年悩んでいた空間も、行動に合わせたカテゴリー分けと、一つ一つの物と向き合う作業によって、見違えるように使いやすい場所へと大改造できることが示された。