なぜ日本にネパール人が急増しているのか？意外と知らない「人生を賭けた出稼ぎ」の厳しい現実
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「なぜ日本はネパール人に大人気なのか？「人生を賭けた出稼ぎ」の全貌を現地で見て言葉を失った理由【10年で12倍】」と題した動画を公開した。動画では、東大院生のパクくんが、日本でネパール人が急増している背景と、彼らが日本で働く「人生を賭けた出稼ぎ」の真実について、現地での取材を基に解説している。
パクくんは春休みに2週間ネパールを訪れ、現地で見聞きした実態を「経済の危機的状況」「生存戦略としての出稼ぎ」「彼らは犯罪者ではない」という3つの視点から語った。まず、ネパールの1人当たりのGDPは年間20万円と日本の約20分の1であり、若者の失業率は20%に上る。物価上昇に対して給料が上がらないため、若者は「海外で稼ぐ」という結論に行き着くのだという。事実、ネパールのGDPの約25～30%は海外からの送金で成り立っている。
次いで、出稼ぎ先として日本が選ばれる理由について、「仕事があること」と「文化と観光周りの需要」を挙げた。深刻な人手不足に悩む日本社会において、彼らは重要な労働力となっている。また、帰国後にネパールで観光ビジネスを始める際、日本人観光客向けの日本語スキルが役立つことも大きな要因だという。街中には留学センターの看板が溢れ、日本はチャンスの国として認識されているとパクくんは指摘する。
動画の終盤では、一部で報じられる外国人犯罪のニュースに触れつつ、「ほとんどのネパール人は犯罪をするために日本に来ていない」と断言。彼らの多くは、母国に残した家族を養うために一人で来日し、数年間にわたって安定して働き、仕送りを続ける生活を送っている。たった一度の犯罪でビザが取り消され、すべてを失うリスクを冒すような真似はしないと説明した。
パクくん自身も日本で暮らす外国人としての立場から、「日本に住みたければ住みたいほど、真面目に生きることはとても大切なこと」と共感を示した。本動画は、外国人労働者を単なる社会問題としてではなく、家族のために奮闘する生活者として捉え直すための重要な気づきを与えてくれる。
パクくんは春休みに2週間ネパールを訪れ、現地で見聞きした実態を「経済の危機的状況」「生存戦略としての出稼ぎ」「彼らは犯罪者ではない」という3つの視点から語った。まず、ネパールの1人当たりのGDPは年間20万円と日本の約20分の1であり、若者の失業率は20%に上る。物価上昇に対して給料が上がらないため、若者は「海外で稼ぐ」という結論に行き着くのだという。事実、ネパールのGDPの約25～30%は海外からの送金で成り立っている。
次いで、出稼ぎ先として日本が選ばれる理由について、「仕事があること」と「文化と観光周りの需要」を挙げた。深刻な人手不足に悩む日本社会において、彼らは重要な労働力となっている。また、帰国後にネパールで観光ビジネスを始める際、日本人観光客向けの日本語スキルが役立つことも大きな要因だという。街中には留学センターの看板が溢れ、日本はチャンスの国として認識されているとパクくんは指摘する。
動画の終盤では、一部で報じられる外国人犯罪のニュースに触れつつ、「ほとんどのネパール人は犯罪をするために日本に来ていない」と断言。彼らの多くは、母国に残した家族を養うために一人で来日し、数年間にわたって安定して働き、仕送りを続ける生活を送っている。たった一度の犯罪でビザが取り消され、すべてを失うリスクを冒すような真似はしないと説明した。
パクくん自身も日本で暮らす外国人としての立場から、「日本に住みたければ住みたいほど、真面目に生きることはとても大切なこと」と共感を示した。本動画は、外国人労働者を単なる社会問題としてではなく、家族のために奮闘する生活者として捉え直すための重要な気づきを与えてくれる。
YouTubeの動画内容
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