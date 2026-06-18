娘の彼氏が結婚の挨拶に訪れた際の投稿が、SNSで話題を集めている。

【映像】「頼んだぞ!!」の思いが込もった右ストレート

投稿したのは、つよしまるさん（@tsuyoshi39161）。結婚の挨拶に来た娘の彼氏に、父として右ストレートを放ち「頼んだぞ!!」と思いを込めた“引き継ぎの儀式”の写真とともに、“27年間守ってきた大事な娘”をかけたボーリング対決へ発展したという内容をXに投稿した。

「寂しさもある」 右ストレートに込めた父親の切ない本音

投稿を見た人からは「お父さんとしてもお義父さんとしても最高すぎる」「こういうユーモアのあるご家庭憧れる」「娘を託す瞬間の父の気持ち尊すぎる」「挨拶行った先がこういう家族だったら大当たり」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「うれしいことのはずなのに、どこか別れにも似て寂しさがある。でも娘にとって一番の幸せだから、心から祝いたい。そんな感情のモヤモヤと『この子を守るという大事な役目を今日からお前に託すぞ』と気合いを入れたい父親の気持ちが、右ストレートになりました。彼とは付き合いも長く、仲良くしてきたので、お茶目なポーズで受け取ってくれました。ボーリングでやっつけて、『簡単に渡してなるものか』と言い放つ予定でした(笑)。娘の人生の門出を家族で笑って過ごせ、一生忘れられない思い出になりました」と話している。（『わたしとニュース』より）