OPPO Enco Clip2 Open Earbuds

OPPOは、イヤカフ型イヤフォン「OPPO Enco Clip2 Open Earbuds」を6月25日に発売する。価格は25,800円。カラーはスレートグレー。

オープンイヤー型のワイヤレスイヤフォン。片耳約5.2gの軽量設計に加え、形状記憶ニッケルチタン合金を採用したEarHugデザインにより、快適な装着感と安定したフィット感を実現した。

装着感を高めるために、3,500人以上の耳データをもとに設計。耳の形にフィットしやすく、長時間でも安定した装着感を提供するという。TUV Rheinland Comfortable Fit認証も取得している。

左右対称デザインを採用し、左右を気にすることなく装着可能。装着状態に応じて音声チャンネルを自動で最適化することで、スムーズに使用できるほか、両耳でも片耳だけでも使用できる。

耳に触れる部分には流線型のコンフォートビーン形状を採用。耳との接触面積を広げることで快適性と安定性を高めながら、耳への圧迫感を軽減した。

ブリッジ部分には、弾性が優れた形状記憶ニッケルチタン合金を採用。30,000回以上の屈曲試験をクリアした耐久性も備える。IP55の防塵・防水性能にも対応。運動時の汗や突然の雨などにも配慮した設計になっている。

Blu-ray開発で培った音響技術と、Dynaudioの音響ノウハウを活かしたサウンドチューニングを採用。11mm低音ドライバーと9mm高音ドライバーによるデュアルダイナミックドライバー構成。デュアルDACも搭載。クリアな高音から迫力ある低音まで、バランスの取れた豊かなサウンドを実現したという。BluetoothのコーデックはSBC、AAC、LHDC5.0に対応。

ダイポール音場技術により、背面ベントから発生する逆位相の音波で音漏れを抑制。周囲に配慮しながら、快適に音楽を楽しめるという。

Bluetooth 6.1に対応し、高速かつ安定したワイヤレス接続を実現。対応するOPPOスマートフォンを連携することで、リアルタイムAI翻訳機能も使用できる。

イヤフォン単体で最大9.5時間、充電ケース併用で最大40時間の音楽再生に対応。高音質なLHDCコーデック使用時でも、単体で最大8時間、充電ケース併用で最大36時間の再生が可能。

トリプルマイクに加え、AIクリア通話専用NPUと骨伝導VPUセンサーを搭載。AI通話ノイズ低減アルゴリズムにより、周囲のノイズと人の声を判別。街中や駅構内などの騒がしい環境でも、ノイズを効果的に低減し、クリアな音声通話ができるとのこと。