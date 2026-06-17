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TEXT BY ËÌÌî ÁÏ
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CENTRAL LAB.(KT Zepp Yokohama) DAY1
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M01. Q¡õA¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡ª
M02. Girls,Be Ambitious.
M03. Resolution
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M05. courage
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M08. Boom Boom Typhoon !
M09.¥ª¥ì¥ó¥¸¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
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M01. SHINOBI-NAI
M02.¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È
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M04.¤ä¤ì¤ó¤Î?¥¨¥ó¥É¥ì¥¹
M05. Circle
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M07. Cipher Cipher
M08. Young Oh! Oh!
M09. We are so in Love
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2026/4/3(¶â) 16:30 ³«¾ì 18:00 ³«±é
½Ð±é¡§¡áLOVE / ÇµÌÚºä46 / FRUITS ZIPPER / ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26
Opening Act:ÇµÌÚºä46 6 ´üÀ¸
2026/4/4(ÅÚ) 15:00 ³«¾ì 16:30 ³«±é
½Ð±é¡§amazarashi / ORANGE RANGE / ·ëÂ«¥Ð¥ó¥É / ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«
Opening Act:¼®¤ì¤¤¤é
2026/4/5(Æü) 15:00 ³«¾ì 16:30 ³«±é
½Ð±é¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê / HANA / Í¥Î¤
Opening Act:»ç º£
Echoes Baa 2026 ²ñ¾ì¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë ÀÖ¥ì¥ó¥¬¥Ñ¡¼¥¯ÆÃÀß²ñ¾ì
2026/4/4(ÅÚ) 11:00 ³«¾ì 12:30 ³«±é
½Ð±é¡§¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º / Awich / ¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä /CHiCO with HoneyWorks /
NOMELON NOLEMON / Balming Tiger / YOASOBI
Echoes Baa Selected Artist:jo0ji
2026/4/5(Æü) 11:00 ³«¾ì 12:30 ³«±é
½Ð±é¡§Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / ÍÓÊ¸³Ø / À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤ / MAISONdes
Echoes Baa Opening Act:²ÚÇµ
CENTRAL LAB. ²ñ¾ì¡§KT Zepp Yokohama
2026/4/4(ÅÚ) 15:00 ³«¾ì 16:00 ³«±é
½Ð±é¡§Ave Mujica / BAND-MAID / ReoNa
2026/4/5(Æü) 15:00 ³«¾ì 16:00 ³«±é
½Ð±é¡§¸Í¾¾ÍÚ / ²Öß·¹áºÚ
¡ÖCENTRAL FILED¡×²ñ¾ì¡§Î×¹Á¥Ñ¡¼¥¯ Æþ¾ìÌµÎÁ
CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026
2026Ç¯4·î3Æü(¶â)¡¢4Æü(ÅÚ)¡¢5Æü(Æü)
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²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë (¢©231-0001 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á£±ÃúÌÜ£±)
KT Zepp Yokohama (¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£´ÃúÌÜ£³¡Ý£¶)
Î×¹Á¥Ñ¡¼¥¯ (¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1)
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