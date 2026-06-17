タカラトミーグループは、映画「トイ・ストーリー5」関連の玩具を、2026年6月20日から全国の玩具店およびインターネット通販などで順次発売する。同シリーズの第5作目となる今回は、リアルサイズフィギュアに加え、「トミカ」や「プラレール」、ぬいぐるみや「人生ゲーム」などを多彩にラインアップする。

作品の世界に没入できるアイテム多数登場

登場キャラクターたちを1/1スケールで再現した「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」は、劇中同様のパッケージにリニューアルし、同作の世界への没入感をより高めた仕様となった。

映画と同様のキャラクターボイスでおしゃべりする。日本語/英語に両対応し、約50種類のボイスを収録。「エイリアン」は声や音に反応しておしゃべりするほか、そのほかのキャラクターは紐を引いたりボタンを押したりするとおしゃべりする。

第1弾のラインアップは、「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン（7月4日発売）」「フォーキー」全5種。

価格は各9350円（以下全て税込）、「フォーキー」のみ4950円。

ダイキャスト製フィギュアシリーズ「トイ・ストーリー5 ダイキャストコレクション」は、第1弾「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」「レックス」など全9種が登場する。

価格は各1650円。

ボードゲームでは、ユニバーサルデザインを採用した「トイ・ストーリー ポンジャン」（6930円）、同シリーズの世界を追体験できる「トイ・ストーリー 人生ゲーム」、「トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム」などをラインアップする。

ダイキャスト製ミニカー「トミカ」から、「ドリームトミカ No.180 ディズニートミカパレード トイ・ストーリー5」（全1種、1100円）を6月20日に、「TOMICA TUNES TOYSTORY CHARACTERS」（1320円）を7月18日に発売。シークレット1種を含む全7種を用意する。

鉄道玩具「プラレール」からは、「トイ・ストーリー5 ラッピングトレイン」の「バズ・ライトイヤー」「ウッディ」2種が登場する。価格は各2420円。

このほか、タカラトミーアーツからは、ぬいぐるみやカプセルトイなどを多数発売する。