横浜アリーナ「ご来場者の皆さまへ」マナー啓発 具体的に3点を明示「ご協力、よろしくお願いいたします」【全文】
横浜アリーナは15日、公式サイトやXを通じ、「来場者のマナー向上」について啓発を行った。
【画像】パシフィコ横浜「国立大ホール」大規模改修へ
公式サイトに「横浜アリーナよりご来場者の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜」と題した書面を掲載。
その中では「無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止」「近隣施設のトイレ利用禁止」「公共交通機関のご利用のお願い」の3点を伝え、「その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！ご協力、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
■横浜アリーナよりご来場者の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜
無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止
オフィスビルやマンション敷地内への立入り、会場周辺の歩道・商業施設等での滞留（待ち合わせ・居座り・グッズ等のトレーディング・機材を置いての撮影など）や大きな声を出すなどの行為、ごみの投げ捨て、所定喫煙場所以外での喫煙・吸い殻のポイ捨ては、近隣の皆さまに非常にご迷惑をおかけしますので絶対におやめください。
ごみは館内ごみ箱に分別して捨てていただくか、ご自身でお持ち帰りください。
近隣施設のトイレ利用禁止
本来の施設利用者の皆さまが利用できず大変ご迷惑がかかりますので、近隣店舗やオフィスビルのトイレの利用はお控えください。
公共交通機関のご利用のお願い
公演当日は、会場周辺が混雑するため、公共交通機関を利用してのご来場をお願いします。
お車でのご来場の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。
近隣の店舗・施設の駐車場を利用されると本来の施設利用者にご迷惑をおかけします。また、近隣の皆さまのご迷惑になりますので、会場周辺道路での駐停車はおやめください。
その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！
ご協力、よろしくお願いいたします。
【画像】パシフィコ横浜「国立大ホール」大規模改修へ
公式サイトに「横浜アリーナよりご来場者の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜」と題した書面を掲載。
その中では「無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止」「近隣施設のトイレ利用禁止」「公共交通機関のご利用のお願い」の3点を伝え、「その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！ご協力、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止
オフィスビルやマンション敷地内への立入り、会場周辺の歩道・商業施設等での滞留（待ち合わせ・居座り・グッズ等のトレーディング・機材を置いての撮影など）や大きな声を出すなどの行為、ごみの投げ捨て、所定喫煙場所以外での喫煙・吸い殻のポイ捨ては、近隣の皆さまに非常にご迷惑をおかけしますので絶対におやめください。
ごみは館内ごみ箱に分別して捨てていただくか、ご自身でお持ち帰りください。
近隣施設のトイレ利用禁止
本来の施設利用者の皆さまが利用できず大変ご迷惑がかかりますので、近隣店舗やオフィスビルのトイレの利用はお控えください。
公共交通機関のご利用のお願い
公演当日は、会場周辺が混雑するため、公共交通機関を利用してのご来場をお願いします。
お車でのご来場の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。
近隣の店舗・施設の駐車場を利用されると本来の施設利用者にご迷惑をおかけします。また、近隣の皆さまのご迷惑になりますので、会場周辺道路での駐停車はおやめください。
その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！
ご協力、よろしくお願いいたします。