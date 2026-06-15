かつてフジで放送

かつてフジテレビで放送されていた人気ドラマ「警部補 古畑任三郎」が、6月1日からNetflixで配信されて話題だ。SNSでは、ドラマの見どころや魅力について思い入れたっぷりに語る人が続出している。【ラリー遠田／お笑い評論家】

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三谷幸喜が脚本を手がけ、田村正和が主演を務めたこの作品は、当時から高い人気を誇っていたが、いま見返してもその面白さはほとんど古びていない。むしろ、配信時代の視聴者にとっては、現在のドラマには少なくなった独特の緊張感や濃密さが新鮮に映るかもしれない。「古畑任三郎」の魅力を一言で言うなら、それは「演劇的」なドラマだったという点である。

田村正和さん

「古畑任三郎」は、事件捜査を主題にした一話完結型の刑事ドラマである。だが、この作品には大がかりな捜査劇も、派手なアクションも、凄惨な犯罪描写もほとんど存在しない。作品の中心にあるのは、古畑と犯人の会話である。

通常の推理ドラマでは、犯人が誰なのかは最後まで隠されていて、視聴者は探偵役とともに真相に近づいていく。だが、「古畑任三郎」では、話の冒頭で犯人と犯行の大部分が明かされる。

視聴者は「誰がやったのか」ではなく、「古畑がどのように犯人を追いつめるのか」に注目して見ることになる。犯人がすでにわかっているからこそ、視聴者は犯人の心理、古畑の視線、会話の微妙なズレなどに集中して物語を楽しむことができる。

この点で、「古畑任三郎」はテレビドラマでありながら、演劇に近い構造であると言える。舞台の上で俳優同士が向かい合い、言葉を交わし、その言葉の微妙なズレや沈黙によって関係性が変化していく。

古畑と犯人は、ただ情報をやり取りしているわけではない。犯人は自分の犯行を隠すために言葉を選び、古畑はその言葉の選び方に違和感を覚える。犯人が平静を装えば装うほど、そこに不自然さが生まれる。古畑はそれを見逃さず、何気ない質問を重ねていく。

田村が演じる古畑というキャラクターの強さも、演劇っぽさを際立たせている。古畑は現実感のある刑事らしい刑事ではない。独特の髪型、姿勢、服装、仕草、話し方。どれを取っても不自然で極端である。

だからこそ、彼は登場した瞬間からその場の空気を変える。普通に立っているだけで、そこが古畑の独壇場になる。これは、キャラクターが物語上の役割を超えて、1つの「型」として完成しているということだ。

古畑に導かれる観客

その演劇性をさらに強めているのが、古畑が視聴者に向かって語りかけるパートである。古畑が冒頭、カメラ目線で視聴者に向かって話をする場面だ。さらに解決パートの直前にも、視聴者に謎を突きつける時間が設けられている。

これは、ドラマの登場人物が視聴者の存在を意識しないという暗黙のルールをあえて破る仕掛けである。古畑は画面の向こう側にいるはずなのに、こちらを見て話す。視聴者は単なる傍観者ではなく、古畑に導かれる観客になる。

古畑は物語の中の人物であると同時に、物語を進行させる案内人でもある。事件の内部にいながら、作品全体を外から見ているようなポジションにも立つ。冒頭の語りによって、視聴者は古畑の世界に招き入れられる。これによって、視聴者は離れた場所でただ一方的にドラマを眺めているのではなく、劇場の客席に座って目の前で行われている演劇を見ているような感覚に陥ることになる。

「古畑任三郎」の人気の理由は、この演劇的な仕掛けがテレビドラマとしてうまく機能していたことにある。会話劇を中心に据えることで、物語が複雑になりすぎず、緊張感を保ったまま話が進んでいく。

最近のドラマは、情報量の多さ、複雑な設定、刺激的な展開、派手な映像などによって視聴者を惹きつけようとする。「古畑任三郎」はそれとは対極の作品である。人と人が向かい合い、言葉を交わし、その言葉の裏にある感情や矛盾が少しずつ露呈していく。それだけで十分にスリリングな物語は作れるということを証明している。

また、一話完結型で犯人役が毎回変わるため、どの回からでも入りやすく、配信での視聴に向いている。犯人役の俳優陣も超豪華なメンバーが揃っていて、それだけでも十分楽しめる。

SNSで感想を共有する上でも、「好きな回」「好きな犯人」「印象的な台詞」「古畑と今泉のコミカルな掛け合い」といった語り口が無数に生まれる。作品そのものが口コミの広がりを誘発する構造を持っている。

Netflixでの配信開始によって「古畑任三郎」が再評価されているのは、懐かしさだけが理由ではない。現代の視聴者はこの作品の中に演劇的な豊かさを見出して、改めてそこに魅了されているのではないか。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部