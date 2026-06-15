社労士が断言「知識を教えるより先に成功体験の設計が必要」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【9割が勘違い】社員が自ら動かないのは「動いても一切得をしない」からです」を公開した。動画では、研修やマニュアルを整備しても自主的に動かない社員が増加している問題について、その根本的な原因と、経営者が取り組むべき組織改革の重要性を語っている。
昨今、多くの企業で「指示を出せば動くが、自分からは動かない」といった悩みが急増している。この問題に対し、たかこ先生は「動かない社員を作っているのは、その人のせいではなく会社のせい」と指摘。挑戦して失敗すれば叱られ、成果を出しても評価されず、最終的には社長が全て決め直すような環境では、社員は合理的に「動かない方が損をしない」と判断しているのだと語る。
社員が自ら動くためには「自分でもできる」「挑戦しても大丈夫」と思える心理的な土台が必要であると強調。そうした環境がないまま研修などを詰め込むことを「砂の上に家を建てているようなもの」と断じ、知識を教える前に「成功体験の設計」を行うべきだと提言した。具体的な改善策として、「仕事の意味」「小さな裁量」「失敗後の振り返り」という3つの要素を業務に組み込むことを推奨している。
これまでのやり方を続けると「社長依存の組織になり、そこから抜け出せなくなる」と警告するたかこ先生。優秀な社員が辞め、考えない社員だけが残る組織崩壊を防ぐため、経営者が見るべきは「社員の能力ではなく、社員が動ける環境になっているか」だと強調し、教育の土台作りに注力するようメッセージを送った。
昨今、多くの企業で「指示を出せば動くが、自分からは動かない」といった悩みが急増している。この問題に対し、たかこ先生は「動かない社員を作っているのは、その人のせいではなく会社のせい」と指摘。挑戦して失敗すれば叱られ、成果を出しても評価されず、最終的には社長が全て決め直すような環境では、社員は合理的に「動かない方が損をしない」と判断しているのだと語る。
社員が自ら動くためには「自分でもできる」「挑戦しても大丈夫」と思える心理的な土台が必要であると強調。そうした環境がないまま研修などを詰め込むことを「砂の上に家を建てているようなもの」と断じ、知識を教える前に「成功体験の設計」を行うべきだと提言した。具体的な改善策として、「仕事の意味」「小さな裁量」「失敗後の振り返り」という3つの要素を業務に組み込むことを推奨している。
これまでのやり方を続けると「社長依存の組織になり、そこから抜け出せなくなる」と警告するたかこ先生。優秀な社員が辞め、考えない社員だけが残る組織崩壊を防ぐため、経営者が見るべきは「社員の能力ではなく、社員が動ける環境になっているか」だと強調し、教育の土台作りに注力するようメッセージを送った。
YouTubeの動画内容
関連記事
【扶養制度が廃止？】パートのシフト崩壊を防ぐために会社が今すぐ知っておくべきこと
【人手不足】無職爆増なのに応募ゼロ...人が集まる「労務設計」とは
今年から要件が激変…令和8年度「業務改善助成金」で知らないと大損する新ルールと今すべき事前準備
チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。