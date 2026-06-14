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エポスカードとアパホテルの特典が両取りできる？コスパ最強カード「アパカード」の賢い活用法を完全解説

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YouTubeチャンネル「家計の味方」が「隠れ最強カード「アパカード」を完全攻略！エポスカードとアパホテルの良いとこどり!? 年会費2万円で年間10万円以上の特典がもらえる！【PR】」と題した動画を公開した。動画では、エポスカードとアパホテルが提携したクレジットカード「アパカード」の知られざる魅力と、その圧倒的なコストパフォーマンスについて徹底解説している。



動画はまず、アパホテルの会員制度の基本や、2026年5月に予定されているポイント還元率や特典内容の改定について説明。その上で、アパカードの基本スペックを「一般」「ゴールド」「プラチナ」の3つのグレード別に比較している。中でも注目すべきは、年会費2万円の最上位カード「アパ ステイヤーズクラブカード プラチナ（以下、ASCプラチナ）」の強力な恩恵だ。



アパカードの最大の特徴は、エポスカードとしてのポイント還元や旅行傷害保険といった基本特典に加えて、アパホテルの豪華な優待が上乗せされている点にある。ASCプラチナの場合、アパホテルの朝食無料券や客室アップグレード券、提携リゾートのペア宿泊券など、年間10万円以上の価値に相当する特典が付与される。配信者は「1年間だけ集中的にアパホテルを20泊利用すれば、カードを保有している限り、ずっとエグゼクティブの特典を活用できるのも強力だ」と、ステータス維持のしやすさを力説した。



動画の終盤では、このカードを特におすすめしたい層として「出張が多い会社員」や「推し活やライブ観戦などで遠征が多い人」を挙げている。ポイントの二重取りや宿泊費の実質的な節約効果など、日常の決済から旅行まで幅広く活躍する「隠れた最強カード」の真価が分かる内容となっている。