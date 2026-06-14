元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が14日、日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演した。同番組の出演は1年10カ月ぶり。冒頭で謝罪した。

元々自身が担当していた人気コーナー「まじっすか」に登場。辻岡義堂アナウンサーから紹介され、スーツ姿で登場した中丸は「ちょっと一言よろしいでしょうか？」と前置きし、「まずですね、ヒデさん、それから皆様、この度は私の軽率な行動で大変、ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした」と頭を下げた。

辻岡アナが「覚えてます、私のこと？」と振ると、「全然覚えてないんですよ。こっちの責任ですから。本当にごめんなさい」と中丸。そのうえで、辻岡アナがともに番組の立ち上げメンバーであり、「中丸さん、また、『まじっすか』を盛り上げてくださる？」と聞くと、中丸は「改めて、頑張りますのでよろしくお願いします」とあいさつし、やる気を見せた。

これに、スタジオのMC、中山秀征も笑顔で見守り、拍手を送った。

この日はインディーゲームの世界をゲーム好きとして知られる中丸が調査した。

中丸は2011年から24年8月までシューイチにレギュラー出演し、スタジオ生出演のほか、「まじっすか」を担当。中丸不在の間、コーナーは事務所の後輩らさまざまなタレントたちが持ち回りで担当していた。

中丸は24年8月に不倫報道を受けて謹慎を発表。シューイチも出演を見合わせていた。25年1月に活動再開を発表したが、シューイチへの復帰は果たせていなかった。

前日に同番組がXで「9時10分頃からはまじっすか 『8番出口』が映画化され今注目 インディーゲームの世界をゲーム大好き中丸雄一 が体当たり調査」と告知し、中丸の写真も投稿。中丸の公式サイトも「NTV『シューイチ』に中丸雄一がVTR出演します！」と伝えていた。