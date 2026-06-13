法人税や消費税など合わせて約1億5700万円もの脱税した罪に問われて懲役2年6カ月を求刑された実業家・インフルエンサーの“宮崎麗果”こと黒木麗香被告（38）。7月に予定されている判決公判に注目が集まる一方、最近話題なのが、宮崎の夫で元EXILEの黒木啓司氏（46）の活動だ。

’21年に宮崎と結婚し、翌年に芸能界を引退していた黒木氏。宮崎との間にもうけた3人の子を含め、4人の子どもたちを育てる黒木氏だが、今年4月に『女性セブンプラス』によって離婚協議中であることが報じられたほか、記事では、黒木氏が《すべてを失って、1円も手元に残っていない》と身内に話していたことなど、窮状が伝えられていた。

そんな中、黒木氏は6月に入ってTikTokでライブ配信を行うように。そして、SNSでは現在、一連の配信であらわになった黒木氏の近況が波紋を呼んでいるのだ。

「黒木氏は昨年にTikTokアカウントを開設しており、約6万人のフォロワーを抱えるなど人気です。そして、今年6月4日までに行った生配信では、ファンと交流しながら、視聴者から贈られる“投げ銭”の数で勝敗を競うバトルの機能について『勝つにはどうしたらいいんでしょうね』と話すなど、投げ銭を煽るような姿が話題に。単にTikTokの機能に疎く、仕組みをイマイチ理解できていなかった可能性もありますが、黒木氏がEXILEの功労者でありながら、宮崎氏との結婚後はセレブな暮らしぶりで注目を集めていただけに、ファンとしては抵抗感があったようです。

さらに、別の日に行った配信では、コラボした若い女性配信者から『負けんなよおっさん』『自己紹介せんかい！僕はなになにですって』『こんなおっさんEXILEにおらんかった』などとイジられる場面も。かなり失礼な態度ですが、黒木氏は怒ることなく謙虚に対応。ただ、この場面をめぐっても、ファンからは“見てられない”といった反応が起きていました」（WEBメディア記者、以下同）

単なるきまぐれか、藁にもすがる思いでの収入源なのか、黒木氏がTikTokライブを始めた理由はわからない。いっぽう、黒木氏はライブ配信を行う傍ら、新たな試みもスタートさせたという。

「黒木氏は7日にLINEのオープンチャットを開設。オープンチャットはLINEユーザーなら誰でも加入できるコミュニティ機能で、黒木氏は現在のところ、ほとんど情報を発信していませんが、“TikTok用”とコミュニティの趣旨を説明しています。生配信を行う際は、こちらで告知するのでしょう。開設から5日が経過し、すでに約2300人のユーザーが加入しています」

ところが、実際の運用は、黒木氏が思うようには進んでいないようだ。

「端的に言って“治安”が悪いんです。オープンチャットには黒木氏以外発言禁止というルールが明文化されているのですが、一部のユーザーがこれを守らない。意味不明なコメントが続出しているほか、黒木氏に対して“小銭を稼ぎたいのか”と揶揄するような声も見受けられたほか、中には宮崎氏の元夫の写真を張り付けるようないやがらせまで。このような冷やかし行為を、黒木氏側で逐一削除したり、注意を呼び掛けるのですが、なかなか収まる様子がありません。

時には、黒木氏のファンが、“アンチならやめてください”“啓司さんが困ってる”などとルールを守るように訴え、こうした行動に黒木氏が感謝の言葉を伝えることも。とはいえ、悪質なユーザーが当面の間は出て来るでしょうし、安心してファンと交流できるコミュニティ作りにはまだ時間がかかりそうです」

一部で不評を買ったTikTokライブに続き、LINEのコミュニティでも苦戦している黒木氏。のびのびと活動できる日は、はたしていつになるのだろうか。