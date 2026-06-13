シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）が13日、この日予定していた新潟公演を延期することを発表した。午前11時48分に公式Xを更新。開演時間の午後6時の約6時間前の発表となった。

公式サイトでは「一昨日よりナオト本人が体調不良を訴え、できる限りの対応・処置を行っておりましたが現時点で本日の公演でお客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと判断いたしました。協議を重ね、なんとか開催できる方法を模索しましたが、『延期』という判断をさせていただきました。直前のお知らせとなり誠に申し訳ございません」と説明。

続けて「振替公演を実施すべく調整を進める予定ですが、やむを得ず中止とさせていただく場合もございますので予めご了承ください」とした。

チケットについては「なお、ご購入いただいておりますチケットはそのまま振替公演に有効となります。振替公演日にご都合の合わない方、又は中止が決定した場合にはチケットの払戻しを受け付けさせていただきます」とアナウンスした。

ナオトは5日、東京から全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」をスタート。5、6日の東京公演を終え、今回の新潟はツアー3日目だった。次回は20日に奈良公演を控えている。