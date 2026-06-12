「左膝の炎症」で途中交代

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に先制の13号ソロを放つなど、4打席で2安打2四球と活躍していたが、7回の第5打席で代打を送られた。試合後、ドジャースが公開した「きょうの1枚」に、ファンから無事を願う声が殺到している。

大谷は初回に四球で出塁。3回の第2打席では泳がされながらも右翼席へ13号ソロを叩き込み、衝撃を与えていた。ドジャース公式が試合後、公式インスタグラムで公開した「ダイソーによる、今夜の試合のベストショット」はこの際、ダイヤモンドを一周し三塁ベースコーチとハイタッチする大谷をローアングルからとらえた写真。しかし7回の打席では代打エスピナルが送られ、途中交代していたため、米国のファンから心配の声が並んだ。

「お願いだから、彼が無事だって言って」

「私のショウヘイ、どうか大丈夫でありますように」

「ショウ、早く元気になって！」

「私が一番願っているのは、毎日彼の姿を見ることなの」

球団は交代について「左膝の炎症」が理由と発表。試合後、米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は取材を受けるロバーツ監督の様子を伝え、懸念のレベルについて「それほど高くない」と話していた。



（THE ANSWER編集部）